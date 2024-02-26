«Глава государства эти вопросы никак не регулирует». Песков — о выдаче тела Навального матери

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства не имеет отношения к выдаче тела политика Алексея Навального его матери Людмиле. Его высказывание приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива. Я ничего не могу сказать по этому вопросу. Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций», — заявил Дмитрий Песков.

Глава Anti-Corruption Foundation Мария Певчих заявила, что в начале февраля президенту России Владимиру Путину предложили обменять офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. «Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», — заявила Певчих. По ее словам, реализация плана по обмену Навального заняла два года. «Могла занять меньше. При желании и политической воле это вопрос месяцев, а не лет. Но достаточного желания и воли не было» , — сказала Певчих.

Тело Навального отдали матери в субботу, 24 февраля. Это произошло на девятый день после смерти политика. Следователь Александр Варапаев шантажировал Людмилу Навальную, заставляя ее согласиться на тайные похороны. Он ставил женщине ультиматум. Варапаев говорил, что она должна согласиться на тайные похороны, либо Навального захоронят на территории колонии.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.