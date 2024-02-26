ФБК готовил обмен Навального на сотрудника ФСБ

Алексея Навального убили перед обменом на сотрудника ФСБ. Об этом заявила глава Anti-Corruption Foundation Мария Певчих.

«Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи. Это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене», — сказала Певчих.

По ее словам, в начале февраля Путину предложили обменять офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.

«Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», — заявила Певчих.

Она отметила, что единственным возможным способом вызволить политика был гуманитарный обмен. Команда Навального работала над тем, чтобы обменять его на российских шпионов, содержащихся в иностранных тюрьмах.

«Придумать и реализовать этот план нам помогал расследователь Христо Грозев — он искал, идентифицировал, раскрывал этих шпионов пачками. Параллельно мы готовили список российских политиков, активистов, борцов за свободу и права человека, которых нужно срочно вызволить из российских тюрем», — рассказала Певчих в видеообращении.

По ее словам, реализация этого плана заняла два года: «Могла занять меньше. При желании и политической воле это вопрос месяцев, а не лет. Но достаточного желания и воли не было. Огромные усилия, бесконечные уговоры, недели ожидания ответов, десятки поездок и сотни неотвеченных звонков. Чиновники, американские и немецкие, понимающе кивали головой, рассказывали, как важно помочь Навальному и политзекам, жали руки, обещали и ничего не делали. Мы пробовали снова, самыми отчаянными и безумными способами. Через знакомых политиков, через самых богатых людей этой планеты, которые влияют на этих политиков, через путинских дружков, типа Генри Киссинджера — упомяну его, он все-таки умер, да и не помог никак. Были и те, кто помогли, и очень. Они не давали согласия на разглашение имен, но я благодарна каждому из них. Кто-то из них рисковал карьерой, а кто-то буквально жизнью».

По словам Певчих, Владимиру Путину дали понять, что единственный способ вернуть Вадима Красикова — обменять его на Навального. «"Ах, так, — подумал Путин, — Навального на свободе я не потерплю". И раз принципиально Красикова готовы менять — то надо просто избавиться от предмета торга, подменить при случае на кого-то еще», — говорит Певчих.

О гибели Алексея Навального в ИК-3 стало известно 16 февраля. Пропагандистский телеканал RT первым заявил, что причиной смерти политика якобы стал оторвавшийся тромб. Позже матери Навального Людмиле сообщили, что оппозиционер умер от «синдрома внезапной смерти». В медицинском заключении говорится, что Навальный умер от «естественных причин».

Тело Навального отдали матери только на девятый день после сообщения о его смерти. До этого следователь Александр Варапаев шантажировал Людмилу Навальную, заставляя согласиться на тайные похороны. В частности, он говорил матери политика, что время работает не на нее, а «труп разлагается».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.