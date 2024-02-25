Осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат уехал из колонии на войну в Украину

Бывший депутат екатеринбургской городской думы Олег Кинев, осужденный за убийство пенсионерки, освободился из колонии и уехал воевать в Украину. Об этом сообщает агентство «ЕАН».

Издание опубликовало видео, на котором Кинев в военной форме и с оружием в руках благодарит людей, которые прислали на фронт гуманитарную помощь.

«Сегодня мы получили помощь из Одинцова. Эта помощь очень своевременна и очень нужная в данный момент для нас. […] Победа будет за нами!», — говорит экс-депутат на видео. «ЕАН» утверждает, что он служит в штурмовом отряде «Шторм Z».

В 2016 году Кинева, соратника бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации убийства 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской. По версии следствия, причиной для убийства стала попытка скрыть хищение ее трехкомнатной квартиры. Исполнителя преступления Алексея Худоногова приговорили к 15 годам заключения, а его подсобника Андрея Гусева — к 10 годам.

В декабре 2023 года Кинев пытался добиться смягчения условий содержания и перевода в колонию-поселение. Он дважды ходатайствовал об изменении вида отбывания наказания, но суд ему в этом отказывал.

После начала войны в Украине на фронт начали активно вербовать российских заключенных. Сначала этим занималась ЧВК Вагнера, а затем Минобороны. Владимир Путин давал помилование тем, кто выживал за полгода на фронте, после чего экс-заключенные возвращались домой. Так произошло, например, с ярославцем Николаем Оголобяком, который в 2010 году получил 20 лет колонии за ритуальные убийства подростков. Также домой в Пермский край после войны вернулся Дмитрий Зеленский — в 2018 году он убил, расчленил и пропустил через мясорубку свою девушку, за что был осужден на 11 лет.

В январе 2024 года Русская служба Би-би-си выяснила, что завербованные на войну заключенные больше не могут вернуться домой через полгода, проведенных на фронте. С осени 2023 года их освобождают из колоний при условии, что они будут воевать до конца войны.

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