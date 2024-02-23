Барышников, Макаревич, Муратов и другие известные россияне потребовали отдать тело Навального семье

Около двух десятков известных россиян записали видеообращения к российским властям, в которых потребовали выдать тело Алексея Навального его семье. Ролики опубликовала Команда Навального.

Среди обратившихся, в частности, артист балета и балетмейстер Михаил Барышников. «Я убедительно прошу вернуть тело умершего Алексея Навального его матери», — говорит он.

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Накануне мать Алексея Навального Людмила записала видео, в котором рассказала, что сотрудники Следственного комитета шантажируют ее, обещая выдать тело сына, только если его похороны пройдут тайно и без прощания.

«Следователь Варапаев открыто мне сказал: „Время работает не на вас, труп разлагается“», — рассказала она.

Ранее проект «ОВД-Инфо» призвал граждан направлять в Следственный комитет требования выдать тело Навального его семье. На момент публикации заметки это сделали почти 90 тысяч человек.

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