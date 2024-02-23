Барышников, Макаревич, Муратов и другие известные россияне потребовали отдать тело Навального семье

Около двух десятков известных россиян записали видеообращения к российским властям, в которых потребовали выдать тело Алексея Навального его семье. Ролики опубликовала Команда Навального.
Среди обратившихся, в частности, артист балета и балетмейстер Михаил Барышников. «Я убедительно прошу вернуть тело умершего Алексея Навального его матери», — говорит он.
Аналогичные ролики записали также
- лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов
- музыкант Андрей Макаревич
- музыкант Noize MC
- певица Лиза «Монеточка»
- актер Александр Филиппенко
- историк Тамара Эйдельман
- основательница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова
- писатель Михаил Зыгарь
- бизнесмен Евгений Чичваркин
- актриса Татьяна Лазарева
- солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров
- медиаменеджер Митя Алешковский
- научный обозреватель Илья Колмановский
- журналист-расследователь Руслан Левиев
- актер Артур Смольянинов
- главный редактор The New Times Евгения Альбац
- комик Таир Мамедов
- актер Дмитрий Назаров и актриса Ольга Васильева
- глава санкционного департамента ФБК Александр Помазуев
- мультипликатор Павел Мунтян
- экс-координатор Штаба Навального Сергей Ухов
Накануне мать Алексея Навального Людмила записала видео, в котором рассказала, что сотрудники Следственного комитета шантажируют ее, обещая выдать тело сына, только если его похороны пройдут тайно и без прощания.
«Следователь Варапаев открыто мне сказал: „Время работает не на вас, труп разлагается“», — рассказала она.
Ранее проект «ОВД-Инфо» призвал граждан направлять в Следственный комитет требования выдать тело Навального его семье. На момент публикации заметки это сделали почти 90 тысяч человек.
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