Заказавшую молитву по Навальному прихожанку церкви вызвали в полицию 

В Удмуртии прихожанку церкви, которая 20 февраля заказала Сорокоуст по Алексею Навальному, вызвали в полицейский участок «для дачи объяснений». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Женщина рассказала правозащитникам, что после заказа поминальной молитвы в чеке было указано только имя усопшего. 22 февраля ей позвонили из церкви, чтобы уточнить был ли верующим человек, по которому она заказала молитву. Кроме того, там уточнили фамилию усопшего.

Через несколько часов раздался еще один звонок. На этот раз звонили уже из полиции. Прихожанку предупредили, что она должна явился в участок и дать некие объяснения.

«Что именно служители церкви и сотрудники полиции посчитали незаконным в действиях женщины, неизвестно», — отмечает «ОВД-Инфо».

На прошлой неделе в Петербурге задержали священнослужителя Григория Михнова-Вайтенко, который собирался провести панихиду по Навальному. Из отделения полиции его госпитализировали с инсультом. 19 священнослужителя выписали, а на следующий день к нему домой снова приехали полицейские. После допроса силовики уехали.

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