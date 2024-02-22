Госдума готовится запретить «иноагентам» пользоваться соцсетями

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который запретит «иноагентам» пользоваться соцсетями. Об этом телеканалу RTVI рассказал член комитета Госдумы по безопасности и член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

По его словам, концепция такого законопроекта находится сейчас на стадии обсуждения. Альшевский отметил, что запрет на размещение рекламы у «иноагентов», который Госдума уже приняла в первом чтении, — это «полумера».

«Мы, на мой взгляд, немножко, как говорится, либерально подходим к этой теме, и здесь надо действовать более принципиально, более кардинально ставить вопросы. Начинать следует с такой базовой вещи, как запрет иноагентам пользоваться соцсетями. Когда они потеряют статус иноагента, то снова смогут и дальше рассказывать в своих соцсетях, там про бабочек и так далее», — пояснил Альшевских.

20 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий российским физическим и юридическим лицам размещать рекламу у «иноагентов». Авторами документа значатся 395 депутатов Госдумы, в том числе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев утверждал, что в 2023 году «иноагенты» получили за свои услуги от российских рекламодателей более 130 миллионов рублей.

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