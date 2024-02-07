Хабаровская прокуратура потребовала признать «движение» «Я/МЫ Сергей Фургал» «экстремистской организацией»

Прокурор Хабаровского края подал иск о признании «межрегионального общественного движения» «Я/МЫ Сергей Фургал» «экстремистской организацией». Об этом говорится на сайте Минюста.

Иск рассмотрит Хабаровский краевой суд. Заседание назначено на 22 февраля на 10:00 по местному времени (3:00 мск).

Лозунг «Я/МЫ Сергей Фургал» использовался на протестах в поддержку бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Он занимал эту должность с сентября 2018 года по июля 2020-го.

9 июля 2020 года его арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. В начале прошлого года его приговорили к 22 годам лишения свободы по делу об организации убийств предпринимателей и покушении на них. До этого его признали виновным присяжные. Сам Фургал вину не признал.

Политику вменили в вину в организацию в 2004 году убийства бизнесмена Евгения Зори, которого расстреляли на парковке собственного дома. По версии следствия, мотивом стал конфликт Фургала и Зори по поводу обанкротившегося завода ЖБИ-2. Также его признали виновным в организации покушения на Олега Булатова, который работал в одной из компаний Фургала и якобы знал об убийстве Зори. Также Фургала осудили из-за неудачной попытки покушения на бизнесмена Александра Смольского в 2004 году.

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