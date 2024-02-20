«Ответственность за смерть Алексея Навального несет лично Владимир Путин» — Владимир Кара-Мурза

Осужденный на 25 лет колонии строгого режима политик Владимир Кара-Мурза прокомментировал гибель Алексея Навального. Он возложил ответственность за нее на Владимира Путина. Серия постов на эту тему появилась в аккаунте Кара-Мурзы в соцсети Х.

«Когда пишу это, еще не знаю никаких подробностей того, что произошло в Лабытнаги. Но точно и твердо знаю одно — ответственность за смерть Алексея Навального несет лично Владимир Путин. Потому что Алексей был его персональным узником. И только по его личному приказу могли действовать отравители из 2-ой службы ФСБ; следователи, прокуроры и судьи, оформлявшие дела и приговоры; высокие тюремные чины, создававшие пыточные условия», — написал Кара-Мурза.

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«Этот человек несет с собой смерть все 25 лет своей власти — с той самой осени, когда по ночам взрывались спавшие в своих квартирах мирные люди. Потом были Чечня, “Норд-Ост”, Беслан, Грузия, Сирия, Украина. Гибнут лучшие — самые смелые, самые искренние, самые неравнодушные. […] И только мстительный, трусливый, жадный старик все так же держится смертельной хваткой, уничтожая любого, в ком видит угрозу своей власти», — сказал политик.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, о распространении «фейков» про российскую армию, а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Процесс проходил в закрытом режиме. Кара-Мурза не признал вину и заявил, что получил такой срок за свои политические взгляды.

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