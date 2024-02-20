Илья Яшин назвал смерть Навального убийством и обвинил в нем Путина

Отбывающий наказание в колонии по обвинению в распространении «фейков» о россий ской армии политик Илья Яшин прокомментировал смерть Алексея Навального, назвав ее убийством и обвинив в нем Владимира Путина. Соответствующий пост появился в телеграм-канале Ящина.

«Для меня не стоит вопрос: что случилось с Навальным? Не сомневаюсь, что он убит. Три года Алексей находился под контролем силовиков, которые в 2020-м уже организовали на него неудачное покушение. Теперь довели дело до конца», — написал Яшин,.

«Для меня не стоит вопрос: кто убил? Не сомневаюсь, что Путин. Он военный преступник. Навальный был его ключевым оппонентом в России и вызывал ненависть в Кремле. У Путина были и мотив, и возможности. Я убежден, что он приказал убить», — добавил он.

«После отравления Алексея в 2020-м пропаганда защищала Путина аргументом “хотел бы убить – убил бы”. Все верно. Он хотел, и он убил. И не просто убил, а убил демонстративно. Специально накануне выборов, чтобы по факту никто и не сомневался в причастности Путина. Так же демонстративно убил и Пригожина – чтобы тоже никто не сомневался», — отметил Яшин.

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