В Турции отменили концерты группы «Би-2», которые должны были пройти с 24 по 28 апреля. Об этом сообщил солист группы Егор Бортник (Лева).

«Концерт в Кемере отменен», — написал он, не уточнив причину.

На прошлой неделе стало известно об отмене концерта группы в Дубае. Он был запланирован на 17 февраля. О причинах тогда также не сообщалось. Однако телеграм-канал Mash писал, что российские дипломаты якобы «обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта „Би-2“ в Дубае из-за антироссийской позиции» участников группы.

В конце января семерых участников группы «Би-2» задержали в Таиланде после выступления на Пхукете без разрешения на работу. Их несколько дней держали в клетке на 80 человек под открытым небом без связи.

Российский посол в Таиланде, как сообщалось, требовал их депортации в Россию. После долгих переговоров с участием представителей Израиля, Австралии и местных властей всем участникам группы разрешили улететь в Тель-Авив.

В феврале российские продюсеры и промоутеры получили обновленный список запрещенных в стране артистов, выяснила «Медуза». В нем есть как участники скандальной «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой, противники войны в Украине, так и те, кто еще недавно участвовал в «патриотических» мероприятиях.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.