Все участники группы «Би-2» прилетели в Израиль из Таиланда. Свое задержание они назвали «русским следом»

Все участники группы «Би-2» прилетели в Израиль из Таиланда. Егор Бортник (Лева) считает, что в их задержании виноваты российские власти. Видео с музыкантами, записанное в аэропорту Тель-Авива, опубликовало видеоагентство RT Ruptly.

«Нам все говорили о том, что это русский след. Русское консульство специально [сделало] заказ на группу "Би-2", чтобы нас экстрадировать в конце в Россию. Для чего? Ну сами понимаете. На ложках поиграть», — сказал он.

В свою очередь, Александр Уман (Шура) поблагодарил сотрудников израильского и австралийского посольств, друзей из Америки и правозащитников за помощь в освобождении. «Мы на свободе. Мы продолжаем дальше двигаться в тур», — отметил он.

Накануне юрист группы «Би-2» сообщил «Холоду», что 31 января консулы Израиля и Австралии несколько часов обсуждали вопрос депортации участников группы с представителями МИД Таиланда. «После чего они сказали: “Валите, нахрен, в Израиль”», — добавил сегодня Уман.

Участников группы «Би-2» задержали 24 января после концерта на острове Пхукет. Как сообщалось, они находились в стране по туристическим визам и без разрешения на работу. Неделю музыканты провели в тюрьме. Их держали в клетке на 80 человек под открытым небом. У них отобрали телефоны, а также не предоставили перевод судебных документов.

Ранее сообщалось, что депортировать участников группы в Россию требовал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

Части группы грозила депортация в Россию, так как они въехали в Таиланд по своим российским паспортам. Между тем, после появления сообщений о задержании «Би-2» в Таиланде и возможной депортации музыкантов в Россию, провластные телеграм-каналы начали писать об «общественниках», которые требуют возбуждения против участников группы уголовного дела и задержания сразу после прибытия в страну.

В конце мая 2023 года лидера группы «Би-2» Леву (Егора Бортника) признали «иноагентом». До этого он заявил, что не вернется в Россию.

Под одним из постов в инстаграме, где обсуждался День победы, музыкант написал, что «Путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость», и что «Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну».

Выступления группы «Би-2» начали отменять в разных городах России после того, как в 2022 году музыканты отказались играть на фоне баннера «Zа президента» в Омске. Позже концерты «Би-2» также отменяли в Кыргызстане.

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