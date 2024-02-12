В Дубае отменили концерт группы «Би-2»

В Дубае отменили концерт «Би-2», который был запланирован на 17 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале группы.

«Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике — остальные выступления состоятся в назначенные даты», — говорится в посте. О причинах отмены — не сообщается. Деньги за билеты будут возвращены сервисом Platinumlist в автоматическом режиме.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что российские дипломаты якобы «обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта „Би-2“ в Дубае из-за антироссийской позиции» участников группы.

В конце января музыкантов задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Как сообщалось, они находились в стране без разрешения на работу. Неделю участники группы провели в тюрьме. Их держали в клетке на 80 человек под открытым небом. Кроме того, у них отобрали телефоны, а также не предоставили перевод судебных документов.

1 февраля после долгих переговоров с властями Таиланда, в которых участвовали послы Израиля и Австралии, все участники группы «Би-2» прилетели в Тель-Авив. Российский посол, как утверждается, требовал их депортации в Россию.

«Нам все говорили о том, что это русский след. Русское консульство специально [сделало] заказ на группу "Би-2", чтобы нас экстрадировать в конце в Россию. Для чего? Ну сами понимаете. На ложках поиграть», — заявил лидера группы Егор Бортник (Лева).

В конце мая 2023 года Бортника признали «иноагентом». До этого он заявил, что не вернется в Россию. Под одним из постов в инстаграме, где обсуждался День победы, музыкант написал, что «Путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость», и что «Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну».

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