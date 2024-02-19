«Скажите, что это неправда». Илья Яшин — о смерти Алексея Навального 

Адвокат Михаил Бирюкова навестил политика Илью Яшина в колонии. Он сообщил об этом в фейсбуке.

«В ИК-3 Илья Яшин встретил меня словами: "Скажите, что это неправда"... Алексей Навальный, как и Борис Немцов, были его близкими друзьями и соратниками. И наша общая боль для него стократ сильнее», — написал Бирюков.

Адвокат добавил, что у Яшина нет жалоб на здоровье и условия содержания. Также у него нет конфликтов ни с администрацией колонии, ни с сокамерниками.

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«Строгие условия содержания, в которых он находится, подразумевают в том числе и постоянный контроль за каждым шагом осужденного. Несмотря ни на что, Илья остается таким же собранным, целеустремленным, уверенным в правоте своих слов и поступков, как и все годы нашего знакомства. При расставании Илья просил передать всем, что бы не опускали руки и не сдавались», — резюмировал Бирюков.

9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал стрим политика на ютубе с рассказом о событиях в украинской Буче. Осенью 2023 года Яшин сообщил, что против него готовят новое уголовное дело из-за неисполнения им обязанностей как «иноагента».

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