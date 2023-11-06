Илья Яшин сообщил о подготовке против него нового уголовного дела

Осужденный на 8,5 года колонии по статье о военных «фейках» политик Илья Яшин рассказал о подготовке против него нового уголовного дела. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Яшина, Роскомнадзор прислал ему уведомление о том, что 8 ноября к нему в СИЗО приедет представитель ведомства, который составит на него административный протокол о неисполнении обязанностей «иноагента». Поводом для этого стало отсутствие в постах в его телеграм-канале «иноагентской плашки». «Следующим шагом, судя по всему, станет возбуждение против меня нового уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ (“Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах” — прим. “Холод”)», — написал Яшин.

«Закон об иноагентах я считаю фашистским. Власть по сути объявляет своих критиков врагами народа, волюнтаристски поражает их в правах и превращает в граждан второго сорта», — прокомментировал эту информацию Яшин.

Он добавил, что «практика применения этого закона вызывает у меня ассоциации с гитлеровской Германией, где евреев (строго по закону) обязали самостоятельно маркировать свою одежду желтыми звездами. Российская власть в свою очередь заставляет несогласных с её действиями людей клеймить самих себя иноагентами под угрозой тюрьмы».

«Я отказываюсь признавать себя иноагентом. Я не буду мириться с фашизмом. Я не собираюсь добровольно себя клеймить. Какие это может иметь для меня последствия – понимаю», — резюмировал он.

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