Смерть Навального — это политическое убийство, и мы все это знаем.

Диктатура отняла у россиян почти все: отняла благополучное будущее и веру в то, что у каждого человека есть неотъемлемые права. Отняла возможность протестовать и сопротивляться. Отняла голос. Убийство Навального — это попытка диктатора отнять у российского общества последнюю надежду.

Навальный был живым символом того, что свободная Россия еще возможна. Что россияне имеют право на процветающую, мирную страну. Что перемены обязательно будут, стоит только немного поработать над этим.

Навальный относился к диктатуре и коррупции как к досадному недоразумению, которое можно быстро исправить, вернув страну на нормальный путь развития. Он верил в это сам и заставлял верить других.

Эта непоколебимая вера — в себя, в Россию и россиян — была его суперспособностью. Из-за этой веры он вернулся в Россию, зная, что его могут посадить и убить. Эта вера заряжала его сторонников и пугала тех, кто во власти. Потому что невозможно победить того, кто смеется — даже истощенным, даже за решеткой, в заточении в поселке за полярным кругом. Его можно только убить.

Убийство Навального — это трагедия не только для его семьи и друзей, но и для всей России. Это один из самых темных дней в истории нашей страны.

Но каким бы тяжелым и беспросветным нам ни казалось сейчас настоящее и будущее России, важно сказать одно — наша надежда жива и ее никто не убьет.

Потому что «это наша страна, и другой у нас нет».