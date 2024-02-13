Нижегородский областной суд признал законным арест за радужные сережки

Нижегородский областной суд оставил в силе уже закончившийся административный арест 24-летней местной жительницы Анастасии Ершовой за радужные сережки в форме лягушки. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Апелляционную жалобу на решение суда подал адвокат Анастасии Ершовой Артем Никитин. Он отметил, что сама Ершова «не считает себя частью ЛГБТ-сообщества». В сережках ей «понравилась именно лягушка».

29 января Ершову и ее друга сняли на видео люди, которые потребовали от них снять с себя «запрещенную символику» — радужные сережки и значок в виде флага Украины. Они пообещали передать видеозапись в Центр «Э».

После того, как ролик опубликовал в своем телеграм-канале создатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, Ершову вызвали на допрос в Центр «Э», после этого задержали и оставили в отделении на ночь.

31 января суд признал Ершову виновной в публичной демонстрации символики экстремистской организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и назначил ей административный арест на 5 суток. В своем решении суд сослался на постановление Верховного суда о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским.

5 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что ему «неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России».

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