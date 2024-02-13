«Я не тратил время»

Развитие искусственного интеллекта будоражит воображение и одновременно пугает, рисуя картинку техногенного апокалипсиса. Есть и этические вопросы: где допустимые границы использования ИИ, а когда следует остановиться? В новом выпуске шоу «Ненавижу тебя?» сошлись два айтишника: Александр Жадан, прославившийся тем, что использовал нейросети для написания диплома и поиска невесты, и Артемий Леонов. Жадан не видит проблем в таком применении ИИ — даже если нейросеть за него знакомится в тиндере. Леонов, напротив, считает это обманом, подрывающим доверие между людьми. «Холод» пересказывает главные тезисы нового выпуска.

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Леонов — о своих претензиях к Жадану

Александр пользуется тем, что люди склонны доверять друг другу, на текущем этапе по крайней мере. Люди склонны полагать, что с ними общается реальный человек — например, когда заходят в приложение для знакомств. Люди склонны считать, что, если ты сдаешь им научную работу, ну, наверное, ты приложил к ней какое-то усилие. Это позволяет людям, у которых не такие уж чистые намерения, это [доверие] абьюзить.

ChatGPT просто облегчает работу человеку, который пытается вас обмануть, — возможно, это слово слишком слишком сильное, но тем не менее.

Жадан — об оптимизации процессов

Когда я вижу, что разбираюсь в теме, когда понимаю, как что-то сделать вручную, — я ищу способ, как сделать лучше или быстрее.

В случае с дипломом — это понимание того, какая у меня структура, что в нем будет, потому что у меня есть опыт работы в компании, о которой я писал свой диплом. С помощью GPT я просто ускорил процесс, на этапе защиты поделился этим с комиссией, комиссия задала вопросы, и я защитился так же, как все остальные.

В случае с тиндером я тоже это понимал. Да, были проблемы с персонализацией, но впоследствии я добавил свои предыдущие переписки — и таким образом добавил персонализацию. Не было такого, что GPT врет: он отвечает так же, как я, а когда не знает — я просто пишу самостоятельно.

И я понимаю, что гораздо безопаснее для своего здоровья и нервов выполнил задачу: я не тратил время, вручную общаясь людьми, с которыми мы бы потом не сошлись.

Леонов — о доверии

Вы делаете наш мир хуже не только для меня, но и для себя. Наша повседневная жизнь во многом держится на доверии людей друг к другу, а то, чем вы занимаетесь, — это эрозия доверия.

Дискуссия примерно такого же формата давно идет в мире IT — например, о том, можно ли врать работодателю о своем опыте, когда ты подаешься на вакансию. Да, для тебя лично, если ты соврешь в резюме, это может быть хорошо и полезно, но в целом для системы, нас как общество это приведет к тому, что процесс собеседования изменится и компания начнет тратить гораздо больше ресурсов на проверку буквально каждой строчки в резюме.

Зайдя в интернет, ты увидишь кучу рекламы, как заработать на ChatGPT и вообще на нейросетях, в духе: «Ты просто щелкаешь пальцами, и GPT делает работу за тебя». Он пишет за тебя статью, люди будут кликать, видеть рекламу, а ты будешь на этом зарабатывать. Ты можешь написать книгу через ChatGPT, продавать ее, а люди будут покупать и думать, что это реальная книга. Когда все это разовьется — а я думаю, что это неизбежно произойдет, я немного с ветряными мельницами борюсь, — я хочу, чтобы такое поведение не ассоциировалось с чем-то хорошим.

Ты привносишь этот элемент недоверия еще и в самое личное, что может быть — в знакомство, в романтические отношения. Мне кажется очень неправильным отдаляться от той точки, в которой мы просто верим другу в самых базовых вещах — например, верим в то, что с нами разговаривает реальный человек.

Жадан отчасти соглашается

Я соглашусь, что когда люди говорят: «Подключи ChatGPT — и ты будешь делать все что угодно намного быстрее» — это плохо, если человек не отдает себе отчет в том, что нужно проводить фактчекинг, валидировать информацию. Нужно понимать, что если ты не можешь сделать что-то вручную — ты не сможешь сделать то же самое с помощью нейросети. Она производит то, что, вероятно, может подойти под твой ответ, но никак не создает что-то новое или стопроцентно верное.

У меня, допустим, была цель — найти крепкие отношения. В конечном итоге я сделал предложение девушке. Но если человек хочет просто обманывать людей с помощью нейросети — конечно, это катастрофа. В таком случае подходы к общению просто изменятся.

Бонус! Президент-нейросеть

Леонов: На текущем этапе я бы проголосовал за президента-нейросеть. За табуретку тоже, если что. Кроме шуток, у нейросети довольно неплохой этический комплекс. Если с ней пообщаться, то кажется, что она вполне приятный чувак, который мог бы управлять страной, присылать сообщения министрам, а те уже интерпретируют. Может, это было бы лучше, чем сейчас, когда все зависит от каких-то тараканов в голове у конкретного человека из плоти и крови.

Жадан: В президента-нейросеть сейчас я точно не верю. Мне не хватает примеров того, как это может работать.

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