«Неизвестно о наличии законов, которые запрещают радугу». Песков — об аресте за радужные сережки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему «неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России». Так он прокомментировал арест девушки за радужные сережки.

На прошлой неделе 24-летнюю Анастасию Ершову признали виновной в демонстрации символики «экстремистской» организации (статья 20.3 КоАП) из-за сережек с семицветной радугой. Суд в Нижнем Новгороде назначил ей пять суток административного ареста.

Адвокат Ершовой тогда сообщал, что суд не уточнил, какой именно экстремистский символ демонстрировала девушка. Однако формально сослался на постановление Верховного суда о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским.

Вечером 4 февраля Ершова вышла на свободу. Она назвала свой арест абсурдными, но при этом сообщила, что радужные сережки теперь будет носить только дома.

«Мне повезло, у меня сокамерники адекватные, хорошие были. Но очень-очень долго. Это мне еще книги принесли. Там холодно, очень холодно. Там батареи едва теплые, там плесень, сыростью пахнет. Мы корки раскладывали мандариновые, чтобы запаха хотя бы этого не было, они даже не высохли», — описала она условия в камере.

18 января стало известно о первом в России обвинении в демонстрации «экстремистской» символики. Девушке из Саратовской области вменили административную статью из-за фотографии с радужными флагами.

Благодаря этому делу юристы получили полный текст решения Верховного суда о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским. В качестве символа ЛГБТ в документе описан флаг из шести разноцветных полос. А в качестве признаков, которые объединяют участников движения, указано в том числе употребление феминитивов.

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