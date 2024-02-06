ЦИК признал свои ошибки, допущенные при оцифровке десятков подписей за Надеждина

Штаб политика Бориса Надеждина отстоял десятки подписей, которые ранее забраковал Центризбирком, ЦИК признал ошибки. Об этом сам политик рассказал «Агентству».

По его словам, ЦИК признал очевидные ошибки, произошедшие при оцифровке. Например, после нее Ростов-на-Дону стал «ростовом на дому», а Салехард «Салихардом». При этом политик отметил, что большая часть забракованных подписей нуждается в более сложном подтверждении. Для того, чтобы их верифицировать, сотрудникам штаба нужно обзванивать людей, чьи подписи вызвали подозрения у ЦИК.

«Мы сосредоточились на Москве, выписываем всех и пытаемся до них дозвониться. Будем пытаться доказать, что эти люди реально есть», – сказал политик.

Политик опубликовал стратегию, по которой штаб рассчитывает отстоять подписи. В частности, по почти 4,5 тысячи забракованных подписей штаб планирует оспаривать заключение графолога, еще по более чем 1,7 тысячи – доказывать, что сборщик был заверен нотариусом.

В ЦИК заявили, что после проверки 60 тысяч из 105 тысяч подписей, поданных штабом Надеждина, недействительными признали более девяти тысяч, что превышает максимально допустимый лимит в 5% брака. Представители ЦИК также говорили, что нашли среди подписей данные умерших людей. На этом основании рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Надеждина кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

В ответ политик опубликовал фото очередей из желающих оставить подпись в его поддержку. Сегодня штаб политика показал примеры подписей, который ЦИК признал недействительными. Заседание по вопросу регистрации Надеждина пройдет 8 февраля.

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