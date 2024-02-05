Рабочая группа ЦИК рекомендует не регистрировать Надеждина. В собранных им подписях якобы выявили большой процент брака 

Рабочая группа ЦИК рекомендует не регистрировать выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба штаба политика.

«Рабочая группа выявила в подписях за выдвижения Бориса Надеждина 15,348% брака. Мы не согласны с решением рабочей группы. Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы», — заявили в штабе.

Как сообщается, ЦИК проверил 60 тысяч из более чем 100 тысяч подписей, представленных Надеждиным. Для регистрации кандидатом на выборах брак не должен превышать 5%.

«Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», — написал Надеждин в своем телеграм-канале.

Итоговое решение о допуске Надеждина до выборов будет принято на заседании Центризбиркома 7 февраля.

В выходные стало известно, что 65 типографий в нескольких регионах страны отказались печатать агитационную газету политика. В Москве одна из типографий, у которой есть аккредитация ЦИК, в последний момент вернула штабу политика деньги за печать тиража. Такое решение там объяснили «указанием сверху». Кроме того, в конце прошлой недели в ЦИК заявили, что Надеждин якобы предоставил подписи мертвых людей.

«Есть ошибки, которые вызывают удивление. Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

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