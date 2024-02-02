«Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — это больше в церковь, к экзорцисту»

Центризбирком нашел ошибки в подписях, оставленных за кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сказал, что некоторые из ошибок «вызывают удивление».

«Когда там какая-то неточность в написании, Центральная избирательная комиссия… считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — заявил Булаев.

ЦИК пригласил и Малинковича, и Надеждина на заседание рабочей группы 5 февраля. На нем кандидатам сообщат результаты проверки и укажут на зафиксированные ошибки.

С учетом выступления зампреда ЦИК велика вероятность, что Надеждину откажут в регистрации. Кроме того, «Агентство» обратило внимание, что уже несколько дней назад федеральные каналы начали рассказывать о «недочетах», которые ЦИК обнаружил в подписных листах Надеждина.

В ответ на претензии комиссии Надеждин опубликовал фотографии очередей тех, кто поставил за него подписи. Снимки политик сопроводил следующей подписью: «Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту».

Пока Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, который идет на выборы самовыдвиженцем, Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова («Новые люди»). Четыре кандидата уже точно не примут участия в выборах: это лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, выдвиженец от «Демократической партии России» Ирина Свиридова, выдвиженец от «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов и самовыдвиженец Анатолий Баташев. Бьюти-блогер Рада Русских, которая шла на выборы как самовыдвиженец, сдала в ЦИК только 476 подписей из необходимых 300 тысяч.