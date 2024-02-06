ЦИК перенес заседание по регистрации Надеждина кандидатом в президенты на 8 февраля

ЦИК перенес на 8 февраля заседание по вопросу регистрации кандидатом в президенты Бориса Надеждина, идущего на выборы от партии «Гражданская инициатива». Об этом говорится в телеграм-канале Центризбиркома.

«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность президента России», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Надеждин просил ЦИК о том, чтобы он перенес заседание по регистрации на 10 февраля. Он отметил, что это поможет «изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения».

Помимо Надеждина, 8 февраля ЦИК вынесет решение по выдвижению Сергея Малинковича, который идет на выборы от «Коммунистов России».

В ЦИК заявили, что после проверки 60 тысяч из 105 тысяч подписей, поданных штабом Надеждина, недействительными признали более девяти тысяч, что превышает максимально допустимый лимит в 5% отбракованных подписей. Представители ЦИК также говорили, что нашли среди подписей данные умерших людей. На этом основании рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Надеждина кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

В ответ Надеждин опубликовал фото очередей из желающих оставить подпись в его поддержку. Сегодня штаб политика показал примеры подписей, который ЦИК признал недействительными. Например, в одном из случаев после оцифровки Ростов-на-Дону превратился в «ростов на дому», в другом — вместо улицы Маяковского появилась «улица Мяковского».

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