Национализм, консерватизм, исламофобия и духовные скрепы — идеологическая база лидера одной из крупнейших в мире стран, премьер-министра Индии Нарендры Моди. В 2024 году он пойдет на свой третий срок и, вероятно, снова одержит победу, а поможет ему в этом недавно открытый мегахрам в честь бога Рамы за 217 миллионов долларов. Ради монструозного строения с 250-метровой статуей божества снесли мечеть XVI века. Осквернение древней святыни стало причиной масштабных столкновений мусульман и индуистов по всей Индии, которые привели к гибели двух тысяч человек. Кровавое прошлое нового символа величия Индии не смущает новые поколения индийских националистов, оппозиция же настаивает — страна идет к диктатуре. Выборы с божьей помощью — в материале «Холода».

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Индия готовится к выборам в Лок сабха — так называется нижняя палата местного парламента, абсолютное большинство в котором вот уже 10 лет держит националистическая партия «Бхаратия Джаната» во главе с действующим премьер-министром Нарендрой Моди. Он же считается главным претендентом на победу на майских выборах, однако, по последним опросам, оппозиционная коалиция может составить ему конкуренцию, если сможет мобилизовать пока еще не определившиеся политические силы.

Лидер оппозиционной коалиции Малликарджун Кхарге пугает электорат диктатурой Моди и сравнениями с Владимиром Путиным, настаивая, что третий срок лидера «Бхаратия Джаната» приведет к гибели демократии в Индии. В противовес оппозиции Моди делает ставку на духовные скрепы, консерватизм и индуистское большинство. Эта стратегия уже помогла его партии выиграть промежуточные выборы в конце 2023 года, и, судя по недавнему открытию мегахрама бога Рама, эта концепция ляжет в основу и новой избирательной кампании.

Храм на месте братской могилы

Торжественное открытие храма прошло 22 января 2024 года, накануне главного праздника индийских националистов — Дня республики. Формально мероприятие никак не привязано к избирательной кампании, но масштаб церемонии и уровень освещения в медиа свидетельствуют об обратном. Невзирая на то, что в здании стоимостью 217 миллионов долларов открыт только один этаж, это не помешало премьер-министру с помпой провести церемонию открытия. В ней приняли участие сотни звезд Болливуда, известных спортсменов, блогеров, политиков и прочих селебрити.

«Господь выбрал меня инструментом, который будет представлять весь народ Индии во время освящения храма», — заявил Нарендра Моди, принявший участие в церемонии освящения вместе с брахманами.

Строительство мегахрама началось в 2020 году в городе Айодхья на севере Индии, который считается родиной божества. Возведение трехэтажного здания из розового песчаника финансировалось из частных пожертвований, однако на фоне стройки индийские власти выделили несколько миллиардов долларов для реконструкции всего города. Айодхью хотят превратить в туристический центр, чтобы он мог принимать паломников со всей страны и гостей со всего мира.

«То, что мы увидели в Айодхье 22 января, останется в нашей памяти на долгие годы», — написал Моди в твиттере и выложил видео, на котором тысячи людей празднуют открытие храма в традиционных сари.

Проблема в том, что до 1992 года на месте, где открыли храм Рамы, находилась мечеть Бабри Масджид. Ее построили в честь основателя империи Великих Моголов императора Бабура еще в начале XVI века во время мусульманских завоеваний в Индии. Бабри (Бабура) считалась одним из главных памятников архитектуры времен Могольской империи и широко почиталась у местной мусульманской общины.

Мечеть Бабри во второй половине XIX века, фото: Samuel Bourne / Adam Cuerden / Wikimedia (PD)

Но в начале 1990-х годов националистические индуистские движения заявили, что до 1528 года на месте мечети стоял храм бога Рамы, который якобы разрушили мусульмане. 6 декабря 1992 года десятки тысяч радикальных индуистских активистов прорвали полицейское оцепление вокруг Бабри, чтобы разрушить здание и освободить площадку для строительства храма Рамы. Мусульманские активисты даже не пытались им противостоять: индуистских националистов было в разы больше. В результате столкновений в самой Айодхе погибли около 30 человек, а в столкновениях мусульман и индуистов по всей стране погибли около двух тысяч человек.

«Свидетель рассказал нам, что моего мужа поймали, отрубили руки и ноги, бросили в мешок и увезли. Мы так и не нашли его тело», — рассказывала Анвари Бегум, жена одного из погибших во время штурма мечети мусульманина.

По ее словам, сотни тысяч индуистов, вооруженных палками, мечами и трезубцами, наводнили улицы города в те дни. Радикальные индуисты вылавливали мусульман и издевались над ними, в результате многим пришлось покинуть свои дома. Столкновения двух религиозных общин в 1992 году начались с подачи на тот момент крупнейшей оппозиционной партии «Бхаратия Джаната» — именно она призывала консервативных индуистов приехать в Айодхью и разрушить мечеть.

Сотрудники индийской службы безопасности стоят у мечети в Бангалоре после принятия Верховным судом Индии решения в отношении земельного участка, на месте которого в последствии был построен храм Рамы, 9 ноября 2019 года. Фото: Jagadeesh Nv / EPA / Scanpix

И это им удалось. Для разрешения конфликта, охватившего всю страну, властям пришлось использовать регулярные войска — только после этого протест вернулся в мирное русло. Мусульманская община пыталась сохранить право на земли мечети в индийских судах. Лидеры индуистских общин требовали строительства храма бога Рамы, невзирая на то, что никаких свидетельств, доказывающих существование храма на этом месте до строительства мечети, у них не было.

Неслучайные совпадения

Одним из активистов, которые выступали за снос мечети и строительство храма в честь бога Рамы в 1992 году, был Нарендра Моди. Уже тогда он представлял партию «Бхаратия джаната». Через 20 лет Моди возглавит партию, а на выборы в 2014 году пойдет с обещанием наконец-то построить на пустыре храм в честь бога Рамы. Моди также запомнился желанием лишить автономии Джамму и Кашмир — единственный штат страны, в котором большинство населения составляют мусульмане.

Однако в первый срок правления Моди не удалось сделать ни того, ни другого. Верховный суд Индии сопротивлялся передаче земли, на месте которой была мечеть вплоть до 2019 года, когда Моди избрался на второй срок. Участок перешел на баланс правительства штата Уттар-Прадеш, в котором находится город Айодхья. На месте Бабри власти решили построить храм, а мусульманской общине выделили участок в 25 километрах от разрушенной мечети. Помимо строительства храма, комплекс включал в себя возведение самой большой статуи бога Рама в мире — ее высота должна составить 251 метр, что в 6,6 раза выше, чем статуя Иисуса в Рио-де-Жанейро, и всего в два раза ниже, чем Останкинская башня в Москве.

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Переизбрание Моди развязало индуистским националистам руки — число нападений на религиозные меньшинства, особенно на мусульман, выросло. Долгое время от социальных проблем людей отвлекали экономические успехи правительства: при Моди Индия вышла на пятое место в рейтинге крупнейших экономик планеты, обогнав по номинальному ВВП Великобританию. Этому помог бум IT-компаний, а также упрощение условий для иностранных инвестиций.

Были и провалы — например, неудачная денежная реформа, направленная на борьбу с коррупцией. Кабинет Моди отменил самые популярные крупные банкноты достоинством 500 и 1000 рупий и ввел единый налог на товары и услуги. Запрет на банкноты привел к разорению небольших магазинов и очередям в банках, а реформа налоговой системы оказалась плохо подготовленной и вызвала протесты в некоторых регионах.

Премьер-министр Индии Моди на церемонии открытия храма, 22 января 2024 года. Фото: Press Information Bureau / Government of India

Выполнять предвыборные обещания первого срока Моди начал только во время второго. В августе 2019 года власти Индии лишили автономного статуса регион Кашмир, а Верховный суд закрепил это решение только в декабре 2023-го — более 50 лет у штата была собственная конституция. А мегахрам Рамы открыли уже чуть ли не в рамках новой избирательной кампании.

Однако даже внутри индуистской части населения освящение храма и участие в этом процессе премьера вызвало раскол. Некоторые индуистские оппозиционные активисты заявили о бойкоте церемонии и назвали ее «тонко завуалированным предвыборным митингом правящей партии Моди». Открытием храма на месте бывшей мечети обеспокоено мусульманское сообщество. Мусульманское меньшинство в Индии насчитывает 14,2% населения или около 200 миллионов человек. Некоторые из мусульманских жителей Айодхьи опасаются роста исламофобии и говорят, что не хотят отпускать своих детей и родных на улицы и с ужасом вспоминают резню, которая произошла в мечети в 1992 году.

Их опасения небезосновательны. За время правления Моди в стране усилились репрессии: закрылись независимые СМИ и правозащитные организации, а журналистов и правозащитников стали арестовывать и сажать в тюрьмы. Во время протестов против принятия поправок в закон о гражданстве в декабре 2019 года силовики жестоко разгоняли митинги. Закон лишал возможности бежавших в Индию мусульман претендовать на индийское гражданство, что ожидаемо вызвало протест мусульманской части населения. Жертвами столкновений стали десятки человек.

Невзирая на сокращение гражданских свобод и давление на мусульманское меньшинство, Моди по-прежнему остается самым популярным политиком в стране. Националисты из «Бхаратия Джаната» занимают 300 из 542 мест в нижней палате парламента. Выполнение двух долгожданных обещаний, данных индуистскому большинству, только прибавит очков Моди в преддверии майских выборов. Социологи прогнозируют, что по итогам выборов «Бхаратия Джаната» займет от 295 до 335 мест в парламенте — в полтора-два раза больше, чем оппозиция.