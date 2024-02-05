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Арестованный адвокат Навального сообщил об ухудшении здоровья

20:15 • 05.02.2024

Находящийся в СИЗО Алексей Липцер, адвокат политика Алексея Навального, сообщил о появлении неизвестного кожного заболевания. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на журналиста Павла Каныгина. 

«Сосудистые сетки у меня по всем ногам, на лице (на щеках), петехии на ногах, руках, лице. Еще у меня на кистях, на пальцах и на руках прыщи вылезают, даже на ладонях были среди мелкой сыпи. На на ладонях сыпь странная, она то воспаляется ярко, то затихает», — говорится в письме защитника. 

По словам Каныгина, Липцера сводили к дерматологу, но врач не обнаружил у него проблем со здоровьем. После произошедшего тюремный психолог заявил, что общение с арестованным теперь будет происходить только через него. 

13 октября троих адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали и арестовали по делу об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). Соратник Навального Иван Жданов опубликовал выдержки из материалов дела адвокатов. Судя по документам, Кобзева, Липцера и Сергунина обвиняют в передаче информации между Навальным из колонии строгого режима №6 в Мелехово и сотрудниками ФБК. Еще двое защитников Навального, Ольга Михайлова и Александр Федулов, находятся не в России. Их объявили в розыск.

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