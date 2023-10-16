Адвокат Навального Александр Федулов уехал из России после ареста коллег

Адвокат Алексея Навального Александр Федулов уехал из России. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Ситуация сложилась странная. Арест наших коллег, защищавших Навального, внес существенные коррективы в работу оставшихся на свободе защитников. Огромный объем работы, количество судов и сегодняшняя ситуация привела к необходимости корректировок в дальнейшей защите интересов нашего доверителя. Именно этим была вызвана необходимость выезда за пределы РФ», — написал Федулов.

Сегодня утром адвокат не пришел на заседание между Навальным и ИК-6 во Владимирской области и перестал выходить на связь. Позднее появилась информация, что он не задержан и находится в безопасности.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера — по обвинению в участии в «экстремистском сообществе». Поводом стало то, что они передавали документы от Навального из колонии его соратникам.

Сам оппозиционер узнал об аресте его адвокатов сегодня от журналистов. Они же сообщили Навальному, что еще одна адвокат — Ольга Михайлова — уехала в Турцию.

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