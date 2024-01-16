Адвокату Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об участии в «экстремистском сообществе»

Адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об участии в «экстремистском сообществе». Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Оказывается я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году. Следователи те же, что и по всем его делам. Мастера экстра класса сочинять безумный бред и фиктивный экстремизм», — написала Михайлова.

«Защищаешь 16 лет человека, сначала он “украл весь Кировлес”, затем был “мошенником”, потом “оклеветал ветерана” и “оскорбил судью с прокурором”, потом стал снова “мошенником”, а недавно еще и “экстремистом” — значит сама экстремист», — добавила она.

Михайлова также утверждает, что сотрудники Russia Today следили за ней в аэропорту 10 октября, откуда она за несколько дней до задержания других адвокатов Навального улетела в Иорданию. По словам защитницы, она купила недельный тур за месяц до отъезда. Михайлова обвинила RT в распространении лжи про нее.

«Я никогда никого не сдавала. Никуда не сбегала. Твердо верила, что буду оставаться в России и защищать клиентов до конца. Но после арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно. Да, сейчас я с дочерью в чужой стране. … я надеюсь все же быть более полезной на свободе, а не в колонии, где и так мы провели все лето, участвуя в абсурдном закрытом для публики спектакле “суд по делу об экстремизме Навального”», — написала Ольга Михайлова.

13 октября троих адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали и арестовали по делу об участии в экстремистском сообществе часть 2 статьи 282.1 УК. В тот день один из них, Вадим Кобзев, должен был участвовать в рассмотрении двух исков Навального к колонии строгого режима №6 в Мелехово.

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Соратник Навального Иван Жданов опубликовал выдержки из материалов дела адвокатов. Судя по документам, Кобзева, Липцера и Сергунина обвиняют в передаче информации между Навальным из колонии строгого режима №6 в Мелехово и сотрудниками ФБК.

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