«Нельзя пиздеть на уважаемых людей и трогать Zala Aero». Ижевский телеграм-канал сообщил о похищении своего сотрудника из-за постов о производителе дронов 

В Ижевске в ночь на 28 января неизвестные похитили местного журналиста Александра Скворцова. Об этом сообщает телеграм-канал «Ижевский веник», где он работает «автором-админом».

По данным канала, 28 января около часа ночи Скворцов отправился на встречу с одним из своих источников. «Притормозил автомобиль и Сашу успешно упаковали туда три типа. На глаза натянули шапку, обмотали скотчем, заклеили рот и связали руки. В машине ничего не объясняли. Пока не привезли на место. Саня предполагает, что это был подвал судя по запаху», — утверждают коллеги Скворцова.

По их словам, там Скворцова «профессионально, без следов» били, а спустя сутки его «выкинули из машины на том же месте». Перед этим один из похитителей Скворцова «доходчиво объяснил, что нельзя пиздеть на уважаемых людей и трогать Zala Aero».

Zala Aero — это «дочка» концерна «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех». Компания разрабатывает дроны-камикадзе «КУБ», «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Ее главного конструктора зовут Александр Захаров.

«В отделении полиции услышав имя Александр Захаров, заявление регистрировать отказались, сославшись на отсутствие доказательной базы. Ожидаемо. <...> Очевидно, “нашего героя” сильно зацепили материалы про его семейную корпорацию по производству БПЛА, которая успешно подпитывается из федерального бюджета», — пишет «Ижевский веник».

Издание также утверждает, что похитители угрожали расправиться с близкими Скворцова и его коллегами по редакции. «Мы не обладаем ресурсами, способными противостоять Zala Aero. Поэтому пока берем паузу ...», — говорится в сообщении.

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