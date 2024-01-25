В Таиланде задержали участников группы «Би-2»

Участников рок-группы «Би-2» задержали после концерта на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную туристическую полицию, а также РИА «Новости».

«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, музыкантам грозит штраф, размер которого должен определить суд. Заседание назначено на утро 26 января. После этого участники группы должны будут покинуть страну.

Пресс-секретарь группы «Би-2» Мария Вьюгина в разговоре с РБК сказала, что ей ничего неизвестно о задержании музыкантов в Таиланде.

В конце мая 2023 года лидера группы «Би-2» Леву (Егора Бортника) признали «иноагентом». До этого он заявил, что не вернется в Россию.

Под одним из постов в инстаграме, где обсуждался День победы, музыкант написал, что «Путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость», и что «Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну».

Выступления группы «Би-2» начали отменять в разных городах России после того, как в 2022 году музыканты отказались играть на фоне баннера «Zа президента» в Омске. Позже концерты «Би-2» также отменяли в Кыргызстане.

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