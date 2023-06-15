В Кыргызстане отменили концерт группы «Би-2» 

В столице Кыргызстана Бишкеке отменили концерт группы «Би-2», который должен был пройти 18 июня. Об этом сообщили организаторы.

«Мы тоже ждали наших артистов, но по непонятным нам причинам концерт отменили. Все возвраты билетов будут у наших билетных операторов», — говорится в сообщении компании-организатора концерта Vi project kg.

«Би-2» открыто выступила против войны в Украине. В середине мая солист группы Лева (Егор Бортник) в комментариях в своем инстаграме написал, что «Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну» и заявил, что он не вернется в Россию. В конце мая 2023 года его признали «иноагентом». Выступления группы «Би-2» начали отменять в разных городах России после того, как в 2022 году музыканты отказались играть на фоне баннера «Zа президента» в Омске.

На прошлой неделе стало известно, что в Бишкеке отменили концерт другой российской группы — «Порнофильмы».

«В клуб, где мы собирались играть, с угрозами пришли силовики. Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут. После долгих переговоров и поисков хоть каких-либо вариантов, мы так и не смогли ничего сделать», — говорится на официальной странице музыкантов в инстаграме.

«Порнофильмы» после полномасштабного российского вторжения в Украину перестали выступать в стране и дали несколько концертов в Европе в поддержку пострадавших от войны украинцев.

В июле 2022 года петербургское издание «Фонтанка» опубликовало список артистов, которым якобы запрещено выступать в России. В него, в том числе, попали «Би-2» и «Порнофильмы».

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