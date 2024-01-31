Все участники группы «Би-2» вылетели в Израиль из Таиланда. Об этом «Холоду» сообщил юрист группы.

По его словам, сегодня консулы Израиля и Австралии встречались с представителями МИД Таиланда. Вопрос депортации участников группы обсуждали несколько часов и в итоге им разрешили улететь в Тель-авив, рассказал юрист «Би-2». Представители группы во встрече не участвовали.

«Должна была быть также встреча российского консула. Неясно, вместе они встречались или раздельно. Скорее раздельно», — сказал «Холоду» юрист «Би-2».

Ранее о том, что всех участников группы депортируют в Израиль, сообщил ТАСС. По данным агентства, об этом израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда.

Накануне в Израиль прилетел солист «Би-2» Егор Бортник (Лева). Остальные члены группы оставались в центре для задержанных миграционной полицией.

Музыкантов задержали в Таиланде 24 января после их концерта на острове Пхукет. Как сообщалось, у них не было разрешения на работу и в стране они находились по туристическим визам.

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