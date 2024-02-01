Главкома ВСУ Залужного отправят в отставку до конца недели — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский до конца недели подпишет указ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, Зеленский сообщил Залужному, что собирается отправить его в отставку 29 января. При этом президент предложил ему другую должность, но тот отказался. Источник CNN отметил, что, по словам Зеленского, отказ Залужного не отменяет решения о его отставке.

По данным CNN, в качестве смены Залужного на посту главнокомандующего ВСУ рассматриваются кандидатуры главы военной разведки Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Ранее об этом писали украинские и западные СМИ.

В то же время Буданов тогда не подтвердил сообщений о своем возможном назначении. «Мы находимся в состоянии войны, и все стороны используют все доступные средства, включая информационную войну», — сказал он.

После того как информация об отставке Залужного распространилась в СМИ, в телеграм-канале Минобороны Украины появилось следующее сообщение: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда».

Какую должность предлагали Залужному после его увольнения с поста главнокомандующего ВСУ, также неизвестно. В то же время The Economist пишет, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря Совета безопасности Украины. Также сообщалось, что Залужному якобы предлагали стать помощником или советником президента страны.

Ранее The New York Times писала, что правительство Зеленского отложило отставку Залужного из-за утечки информации об этом решении в СМИ. По словам источников газеты, Зеленский решил уволить Залужного из-за давление со стороны украинского военного руководства и зарубежных союзников Украины.

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