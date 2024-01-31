Путин заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжится, несмотря на крушение Ил-76 

Владимир Путин заявил, что Москва не намерена отказываться от новых обменов пленными с Киевом, несмотря на недавнее крушение Ил-76, который, по его словам, был сбит из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Мы не будем останавливать обмены, нам своих ребят надо забрать», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами в рамках избирательной кампании. При этом он утверждает, что соотношение российских и украинских пленных якобы «один к десяти».

Ранее сегодня российское Минобороны сообщило об обмене пленными с украинской стороной по формуле «195 на 195». Сообщения об обмене также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделения Государственной пограничной службы и Национальной полиции. 207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы», — написал он в своем телеграм-канале.

Читать еще В Белгородской области упал самолет На нем якобы везли украинских пленных. Теперь Россия грозит отказаться от обмена с Украиной

24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Власти России заявили, что на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, которых везли к месту обмена.

Владимир Путин обвинил в произошедшем Украину и заявил, что самолет был сбит украинскими военными с помощью американского зенитного комплекса Patriot. При этом, по словам Путина, украинская разведка знала о том, что на борту были украинские военнопленные.

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