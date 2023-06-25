Девятилетнюю девочку похитила собственная мать

4 июля 2017 девятилетняя Кайла Унбехаун гостила у своей матери Хизер. Райан Искерка, отец девочки, ждал ее возвращения на следующий день, но мать увезла дочь в неизвестном направлении. Найти девочку удалось только через шесть лет благодаря сериалу на Netflix.

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Кайла Унбехаун, голубоглазая девочка с темно-русыми волосами, родилась 5 января 2008 года в пригороде Чикаго. Ее родители, Райан Искерка и Хизер Унбехаун, встречались пять лет и планировали пожениться, но после рождения дочери Хизер резко разорвала отношения с Райаном. Райан тяжело переживал расставание: он всегда мечтал быть отцом и хотел быть рядом с дочерью, но Хизер отказывала ему в свиданиях.

«Будучи молодым отцом, я не знал, в чем именно заключаются мои права, — позже рассказывал Райан. — Я просто хотел чаще видеться со своей дочерью. Прошло несколько лет перед тем, как я начал предпринимать первые шаги, чтобы получить родительские права». Получить возможность видеться с ребенком Райану помогла его новая девушка — Лиз. Она уже проходила через развод и растила двух дочерей от предыдущего брака. С ее помощью Райан договорился с Хизер, что будет видеться с дочерью раз в две недели, а в 2012-м право отца на свидания с дочерью подтвердил суд.

В 2014 году Райан и Лиз поженились, на церемонии рядом с отцом была и Кайла. Но после свадьбы отношения Райана и Хизер испортились еще сильнее. Не предупредив Райана, Хизер забрала дочь и переехала в Джорджию. Сам Райан узнал об этом спустя несколько дней после телефонного разговора с Кайлой.

Война за дочь

Поначалу Райан был не сильно обеспокоен: он смог договориться с Хизер, чтобы та разрешила ему видеться с дочерью на летних и зимних каникулах. Но Хизер стала запрещать Кайле навещать отца. Все это время бывшие партнеры пытались засудить друг друга.

Хизер выдвигала множество обвинений против новой семьи Райана и заявляла, что не может доверить ему свою дочь. Однако доказательств она не приводила. Райан требовал возможности видеть ребенка, а также уверял, что у Кайлы начались проблемы со здоровьем, на которые Хизер не обращала внимания. По его словам, мать не водила девочку к стоматологу и той срочно требовалось удалить несколько гнилых зубов.

Райану удалось убедить суд предоставить ему полномочия по медицинскому уходу за Кайлой. Хизер с дочерью обязали вернуться в Иллинойс. После их возвращения Райану снова предоставили право видеться с дочерью раз в две недели. Хизер пыталась препятствовать решению суда: она привозила Кайлу позже назначенного времени и забирала как можно раньше. Кроме этого, она настраивала девочку против отца.

В один из дней Райан обнаружил в телефоне своей дочери 300 сообщений, в которых Хизер всячески его оскорбляла. Райан решил показать эту переписку в суде. Увидев сообщения, судья согласился предоставить Райану право полной опеки над ребенком. Теперь уже Хизер могла видеть дочь только во время свиданий и пыталась это оспорить.

Похищение Кайлы

Разбирательство по делу об опеке над Кайлой длилось пять лет, но так и не закончилось.

Во вторник, 4 июля 2017 года, Хизер в очередной раз забрала Кайлу, и они пошли на городской праздник в честь Дня независимости. Следующим вечером Райан приехал за Кайлой к дому родителей Хизер. На пороге его встретил ее дедушка. С натянутой улыбкой он сказал, что Кайла и Хизер отправились в поход в Висконсин, и захлопнул перед лицом Райана дверь. Райан заподозрил неладное и вызвал полицию, но это не помогло. Родители Хизер повторяли одно и то же.

Следующее судебное заседание по делу об опеке над Кайлой должно было пройти 7 июля, но Хизер так и не объявилась. Райан подал заявление о пропаже, началось расследование. Спустя некоторое время выяснилось, что Хизер перестала выходить на связь: ее телефон был недоступен, а аккаунты в соцсетях оставались офлайн. Согласно опросам полиции, в последний раз ее видели, когда она укладывала вещи на крышу своего автомобиля. Ордер на арест Хизер полиция выдала только 28 июля, и за это время ей удалось замести следы. Единственная зацепка полиции — машина Toyota Camry 2000 года выпуска — была упущена: Хизер успела продать машину в штате Джорджия.

Пока полиция искала новые зацепки, Райан начал свою кампанию по поиску Кайлы. Он создал страницу на Facebook, в которой призывал всех неравнодушных делиться его историей, и вел краудфандинговый сбор на ресурсе GoFundMe.

«Моя семья и я просим финансовой поддержки у наших друзей, чтобы помочь Кайле и ее матери вернуться домой. Эти средства будут использованы для найма частного детектива и любых дополнительных расходов, связанных с их поиском, а также с их здоровьем и безопасностью, когда они будут найдены», — писал он.

Однако найти Кайлу удалось лишь шесть лет спустя благодаря сериалу на Netflix.

«Неразгаданные тайны»

В ноябре 2022 года на Netflix вышел новый эпизод популярного в США криминального шоу «Неразгаданные тайны». Выпуск был посвящен детям, которых похищали родители. В конце серии показали плакаты, созданные Национальным центром пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC), с просьбой сообщить о них любую информацию. Фотография Кайлы в возрасте девяти лет появилась вместе с изображением того, как она могла бы выглядеть в подростковом возрасте.

Спустя полгода в полицейское отделение небольшого городка Эшвилл, Северная Каролина, поступил звонок. Одна из работниц комиссионного магазина Plato's Closet узнала Хизер и сообщила об этом администратору, тот обратился в полицию. А там смогли подтвердить, что в магазине действительно находилась Хизер и пропавшая Кайла.

13 мая полиция задержала Хизер. Ей предъявили обвинение в похищении. Судья вынесла постановление, согласно которому Хизер не может приближаться к дому Райана ближе чем на 300 метров. Она внесла залог в 25 000 долларов и сейчас находится на свободе без права покидать штат. По законам Иллинойса Хизер может грозить от одного до трех лет лишения свободы.

Лейтенант полиции Эшвилла Джонатан Браун назвал это дело «уникальным». Он был поражен тем, что матери Кайлы удавалось скрываться в течение стольких лет: «Обычно мы оставляем технологические следы, и их очень легко и быстро отследить. Но в деле Хизер этого не было».Пятнадцатилетняя Кайла вернулась к своему отцу. Что происходило в ее жизни все эти годы — неизвестно. Сама девушка не давала комментариев, а ее отец написал только, что очень рад снова увидеть Кайлу и сейчас она в безопасности.