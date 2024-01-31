Александринский театр в Петербурге отказал Борису Акунину в авторстве пьесы «Один восемь восемь один» 

Александринский театр в Петербурге прислал писателю Борису Акунину письмо, в котором говорится, что авторство пьесы «Один восемь восемь один» принадлежит «творческой группе постановки театра и режиссеру спектакля». Об этом сообщил писатель в своем телеграм-канале.

В письме утверждается, что текст состоит из «компиляции исторических материалов, диалогов, основанных на архивных материалах». Также там указано, что Акунину прекратили «выплаты поспектального вознаграждения». «Смешно – они и так их не платили, но теперь накреативили вона что», — прокомментировал писатель.

В середине января Александринский театр отменил показ спектакля «Один восемь восемь один» по произведению Бориса Акунина, который рассказывает о событиях 1881 года в Российской империи. Тогда убили императора Александра II, а на престол взошел Александр III.

В декабре 2023 года стало известно, что против Акунина возбудили уголовное дело о распространении военных «фейков». Кроме того, его обвинили в оправдании терроризма. 18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов. На следующий день в издательство «Захаров», которое печатало книги Акунина, пришли с обыском. На прошлой неделе МВД объявило писателя в розыск.

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