В результате удара по порту Феодосии погиб человек, четверо ранены. Шойгу доложил Путину о повреждении корабля «Новочеркасск»

В министерстве здравоохранения аннексированного Крыма сообщили, что в Феодосии в результате ночной атаки погиб человек. Еще четыре человека пострадали, двое из них госпитализированы в среднем состоянии тяжести.

Об атаке ВСУ по порту Феодосии стало известно утром 26 декабря. Украинские военные отчитались об уничтожении большого десантного корабля «Новочеркасск». В российском Минобороны сообщили, что «Новочеркасск» получил повреждения. Там также утверждают, что в воздушном бою уничтожены два украинских самолета Су-24. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ и повреждении судна, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Региональные новостные порталы сообщают о пожаре в порту после атаки. К 12:18 по московскому времени, как сообщает МЧС, пожар ликвидировали. В МЧС сообщили, что для тушения пожара задействовали 250 человек и 50 единиц техники. По словам Сергея Аксенова, шесть человек поместили в пункты временного размещения, другие жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.

Советник главы аннексированного Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что власти выявили людей, опубликовавших видео атаки. Он пригрозил операторам уголовными делами и заявил, что атаки на Крым — это «не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть».

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