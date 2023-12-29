Севастопольские медиа сообщили о гибели 74 моряков на корабле «Новочеркасск», а потом удалили эти новости

Несколько севастопольских изданий сообщили о гибели 74 моряков на большом десантном корабле «Новочеркасск», который затонул в результате ракетного удара по порту Феодосии в ночь на 26 декабря. Вскоре СМИ удалили эти публикации.

Информация о гибели моряков появилась на сайте «Независимого телевидения Севастополя» («НТС»). Вскоре новость была удалена, но она осталась в кэше Google. В публикации говорилось, что в результате атаки ВСУ по кораблю «Новочеркасск» погибли 74 российских моряка, еще 27 получили ранения. Издание ссылалось на официальное сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

«НТС» также сообщало, что главком ВМФ Николай Евменов обратился к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко. Он предложил объявить на территории города двухдневный траур и рассмотреть вопрос оказания помощи семьям погибших.

На сайте «НТС» говорится, что это издание — партнер Черноморского флота.

Новость о гибели 74 моряков также перепечатало издание «Новости Севастополя». Сейчас эта публикация тоже удалена, однако она так же, как и текст «НТС», сохранилась в кэше Google.

Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении российского большого десантного корабля «Новочеркасск» 26 декабря. Украинские военные уточнили, что удар был нанесен крылатыми ракетами. В тот же день о ракетном ударе в районе Феодосии сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

В местном Минздраве говорили, что в результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Телеграм-канал Astra писал, что без вести пропали 33 моряка, еще 23 были ранены. Также издание отмечало, что на месте были найдены обломки ракеты Storm Shadow.

Ранее ВСУ уже сообщали об успешных ракетных ударах по кораблям российского Черноморского флота, дислоцированным в аннексированном Крыму. В ноябре украинские военные заявили об уничтожении на судостроительном заводе в Керчи корабля-носителя крылатых ракет «Калибр». Сообщение об ударе подтвердили в российском Минобороны. Там уточнили, что в результате неназванный корабль получил повреждения.

В сентябре представители ВСУ сообщали об успешном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждения получили большой десантный корабль и дизельно-электрическая подлодка. Эту информацию тогда также подтвердили в российском военном ведомстве.

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