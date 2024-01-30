«Би-2» сообщили, что решение об их депортации в Израиль отменили после визита российских дипломатов

Решение о депортации участников группы «Би-2», задержанных в Таиланде, в Израиль отменено после вмешательства российских дипломатов. Об этом сообщается в телеграм-канале группы.

«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что задержанных музыкантов продолжают держать в камере на 80 человек.

О том, что участников «Би-2», имеющих израильское гражданство, но въехавших в Таиланд по российским паспортам, депортируют не в Россию, а в Израиль, утром 30 января сообщило израильское издание Ynet.

По его данным, такое решение было принято благодаря вмешательству МИДа Израиля, который опасался, что в случае депортации музыкантов Россию они подвергнутся преследованию со стороны властей.

Музыкантов российской группы «Би-2» задержали в Таиланде 24 января после их концерта на острове Пхукет. Как выяснилось, у музыкантов не было разрешения на работу, а в стране они находились по туристическим визам. Следующие несколько дней участники группы провели в центре задержания миграционной полиции.

В свою очередь, музыкант и журналист «Дождя» Михаил Козырев рассказал в эфире телеканала, что участников группы содержат в камере под открытым небом. По его словам, у них отобрали средства связи, а также не предоставили перевод судебных документов.

Козырев также сообщил, что в камеру к музыкантам периодически «подсаживают» русскоговорящих «переговорщиков», которые оказывают на участников группы психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.

В свою очередь, политик Дмитрий Гудков заявил, что депортации участников «Би-2» именно в Россию от властей Таиланда добивался лично ​​глава российского генконсульства на Пхукете Владимир Соснов.

По словам Гудкова, Соснов выслал властям Таиланда «черный список» российских музыкантов, в депортации которых заинтересована Россия.

После того как стало известно о задержании музыкантов группы «Би-2» в Таиланде, российские провластные телеграм-каналы начали писать, что «общественники» в России требуют возбудить против музыкантов уголовное дело и задержать сразу после депортации.

В частности. Shot сообщил, что возбуждения дела по статье о содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК) потребовали представители организации «Ветераны России».

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