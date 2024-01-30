Техас пошел против Вашингтона

На мексиканско-американской границе кризис — власти Техаса сначала сами поставили, а теперь отказываются убирать нелегальные заграждения на границе. И не пускают туда федеральных пограничников. Вашингтон ставит дедлайны и обещает принять меры. А российские пропагандисты радуется внутренним проблемам США и спекулируют о том, может ли Техас выйти из состава Соединенных Штатов. «Холод» разобрался, как иммиграционный кризис влияет на политику Америки, может ли изменить ситуацию на фронте в Украине и ждет ли Америку новая гражданская война.

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Протекающая в Техасе река Рио Гранде отделяет территорию США от Мексики. Эти 2008 километров — самая протяженная часть границы между странами и самая проблемная для Белого дома.

На многих участках подойти к реке со стороны США невозможно: длинные ряды колючей проволоки и других заграждений охраняет национальная гвардия Техаса. Несмотря на то, что Верховный суд обязал Техас до 26 января пустить к границе федеральных пограничников, чтобы убрать заграждения, национальная гвардия (она подчиняется губернатору Техаса) продолжила удерживать границу под своим контролем, а генпрокурор штата открыто отказался выполнять требование федеральных властей. Все из-за нелегальных мигрантов: их так много, что в Техасе не дождались помощи от федерального центра и взяли все в свои руки.

Вместо стены

Принципиальная позиция представителей Техаса в первую очередь объясняется цифрами. Если за 2021 год границу США пытались нелегально пересечь 1659206 мигрантов (что уже тогда было рекордом), то в 2023 году число таких попыток превысило два с половиной миллиона человек. Среди них есть как граждане Мексики, так и «Северного треугольника» (Гондурас, Сальвадор, Гватемала), а также стран Южной Америки (в частности, после неудавшегося переворота много людей бежало из Венесуэлы). Большая часть из них прибывает через Техас, традиционно консервативный штат, поддерживающий республиканцев.

Долгое время решением проблемы виделась стена на границе с Мексикой, за которую агитировал экс-президент Дональд Трамп. В Техасе уже был фрагмент другой стены, которую начали строить еще при Джордже Буше, но большая часть штата пока остается без забора с Мексикой. И хотя строительство стены Трампа продолжилось и при Байдене, потому что деньги на проект были выделены еще до того, как он стал президентом, в последние годы федеральные власти в основном отменяли антииммигрантские законы, принятые предыдущим президентом. Тогда местная власть решила перехватить инициативу по контролю за границей.

В 2021 году против послаблений миграционного законодательства выступил губернатор Техаса Грег Эбботт. «[Президент Байден] не заботится об американцах. Он больше заботится о людях не из этой страны», — говорил Эбботт на церемонии запуска операции «Одинокая звезда» — так в Техасе назвали программу по отлову мигрантов и установке дополнительных заграждений на границе.

По данным The New York Times, за первые два года губернатор Эбботт потратил на «Одинокую звезду» более четырех миллиардов долларов. По разным оценкам, общий бюджет операции может достигать 10 миллиардов.

В администрации Эбботта уверяют, что благодаря операции удалось добиться ареста почти полумиллиона нелегальных мигрантов. Кроме дополнительных заграждений и патрулей, власти также организовали движение автобусов с мигрантами в другие штаты, чтобы те не оставались в Техасе.

Журналисты писали, что эффективность операции преувеличена. Федеральные пограничники критиковали ее за то, что из-за заграждений они не могут задерживать людей или прийти на помощь, если их жизням что-то угрожает.

Когда федеральные пограничники начали демонтировать заграждения, власти Техаса подали на них в суд за порчу ограждения, «которое разместили на частной территории с разрешения ее владельцев». Поначалу федеральный апелляционный суд пятого округа (рассматривает дела на территории Техаса) признал победу Эбботта, однако Верховный суд отменил это решение.

«Нюанс в том, что решение [Верховного суда] было принято без мотивировочной части. То есть они просто сказали: “Да, вы правы”, но не стали разъяснять почему, — рассказывает “Холоду” политолог, автор телеграм-канала об американской политике One Big Union Ян Веселов. — В результате федеральные пограничники могут снимать заграждения, однако Эбботт ссылается на то, что, дескать, Верховный суд сказал только то, что они могут снимать заграждение. Он не сказал, что Техас не может их ставить, поэтому штат продолжит их ставить».

24 января губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что «президент Байден отказался обеспечить соблюдение иммиграционных законов и даже нарушил их». Громкие обвинения звучат от губернатора не первый раз — еще в 2022 году Эбботт говорил, что федеральные власти не защищают Техас от «вторжения».

Семья мигрантов разговаривает с солдатами Национальной гвардии США после пересечения реки Рио-Гранде в Техасе, 18 января 2024 года. Фото: Go Nakamura / TPX Images / Reuters / Scanpix

Республиканцы против демократов

Новое «вторжение» в Техасе готовятся встретить при поддержке союзников — 25 губернаторов-республиканцев из других штатов. Все они подписали коллективное письмо в поддержку действий Эбботта, а некоторые из них заявили о готовности выслать в поддержку свои национальные гвардии. В письме они также обвиняют администрацию Байдена в том, что она «отказывается обеспечить соблюдение уже существующих иммиграционных законов и незаконно по всей Америке разрешает массовый допуск в страну на гуманитарных основаниях мигрантов, которые въехали в нашу страну нелегально».

Иммиграционный вопрос в США — одна из тех вещей, которые в последние десятилетия позволяют людям легко определяться со своей партийной принадлежностью. По данным Pew Research Center за 2019 год, разрыв между республиканцами и демократами по вопросу мигрантов рекордный: 83% демократов говорят о том, что приезжие укрепляют страну, но лишь 38% республиканцев согласны с этим утверждением.

Проблема мигрантов — одна из ключевых для избирателей, уверена американистка, кандидат исторических наук Александра Филиппенко. «Ситуация в Техасе — это не проблема штата, а гуманитарный кризис в США в целом. В топе проблем, заботящих избирателей, есть иммиграционная реформа и открытость границы. Это беспокоит всех американцев», — объясняет она «Холоду».

Республиканцы хотят использовать сложившийся кризис в свою пользу. Джо Байден поддержал соглашение партий по поводу нового иммиграционного закона. Белый дом согласился «закрывать» границу, если число мигрантов, пребывающих в США без разрешения на въезд, превысит 4000 в день (в декабре в день насчитывалось около 9500 случаев). Однако Сенат не спешит принимать новый закон.

«Сейчас, видимо, эта сделка сорвется, потому что Трамп уже говорит о том, что с Байденом нельзя ни о чем договариваться. Нужно ждать его [Трампа] прихода в Белый дом», — объясняет Веселов.

Конфликт в Техасе способен повлиять и на войну в Украине. Республиканцы могут не одобрить очередной пакет военной помощи Украине, если попытка сенаторов и администрации Байдена согласовать иммиграционную реформу провалится.

«На самом деле, сейчас все выглядит плохо. Если миграционная сделка не случится, то, соответственно, и помощь Израилю и Украине тоже отменится. Для республиканцев одно без другого невозможно, а Трамп пытается помешать соглашению по иммиграционному закону», — считает Веселов.

Более оптимистичный прогноз дает Александра Филиппенко: «Мне кажется, что все осознают необходимость помощи и будут придумывать какие-то другие способы, как можно выделить средства [Украине]. Белый дом будет идти на другие компромиссы».

«Нежелание конгресса подписывать закон, конечно, показывает непоследовательность логики республиканцев, — рассуждает Веселов. — С одной стороны, надо принимать новый закон быстрее, и все остальные вопросы должны сейчас уйти на второй план. Например, Украине мы денег не дадим, пока не примем иммиграционный закон, потому что это важнее. Но если это так важно, почему они готовы ждать год, пока Трамп вернется в Белый дом? Думаю, дело в том, что республиканцы боятся, что решение проблемы сейчас выбьет у них из рук аргумент о провале иммиграционной политики Байдена перед выборами».

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик общается с СМИ у парка Шелби после посещения границы в Техасе, 26 января 2024 года. Фото: Michael Gonzalez / AFP / Getty Images

«Большая ошибка Байдена»

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что «самая большая ошибка, которую может допустить администрация Байдена, — это столкновение с национальной гвардией Техаса». Эта речь была ответом на ультимативное требование со стороны администрации Байдена предоставить доступ к границе федеральным пограничникам.

На фоне взаимных угроз о применении силы в сети активизировались разговоры о том, что Техасу стоило бы отделиться от США. Штат имеет историю сепаратистских настроений: движение за отделение расцвело в 1990-е годы, когда организация «Республика Техас» стала утверждать, что США незаконно аннексировали штат Техас.

Сейчас больше всех за независимость штата выступают активисты из Texas Nationalist Movement. В прошлом году они попытались собрать подписи в поддержку референдума за независимость Техаса на праймериз республиканской партии. Активисты сумели собрать 139 тысяч подписей, но в республиканской партии отказались принимать их, сославшись на то, что активисты опоздали на день с подачей подписей, да и к тому же лишь 8,3 тысячи из них были написаны от руки, как того требуют правила, а все остальные были напечатаны на компьютере.

Работа активистов упирается в то, что фактически провести так называемый TEXIT (по аналогии с Brexit) юридически невозможно. В США не существует процедуры выхода штатов из состава государства: это определили после окончания Гражданской войны в 1869 году. Тот референдум, который хотели год назад провести участники Texas Nationalist Movement, не был бы законным.

Эксперты, опрошенные «Холодом» сомневаются, что противостояние национальной гвардии и федеральных пограничников выльется во что-то серьезное: «Я думаю военизированная эскалация маловероятна», — говорит Веселов.

«Внутри США это воспринимается только как кризис на американской границе. Невозможно себе представить, что это перерастет в гражданскую войну», — соглашается Александра Филиппенко.

Cолдаты Национальной гвардии на берегу реки Рио-Гранде в Техасе, 12 января 2024 года. Фото: Brandon Bell / AFP / Getty Images

Россия «похрустывает попкорном»

Про Техас сейчас много говорят в России. В поддержку сепаратистов неоднократно выступали российские пропагандисты, в стороне не остались даже Z-военкоры и каналы анонимных провоенных блогеров.

Не удержался от злорадного комментария и экс-президент Дмитрий Медведев, еще в прошлом году в шутливом прогнозе пообещавший отделение Техаса от США. «Губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Все что угодно — лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу, — написал Медведев в своем тг-канале. — И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана».

По мнению Александры Филиппенко, в Кремле заинтересованы в том, чтобы «разогнать» ситуацию в США. «Это мечта и просто главное желание российской пропаганды — чтобы внутри американской политики происходил хаос, из-за которого у них не стало бы времени на то, чтобы обращать внимание на Европу и Украину, — говорит Филиппенко. — Скажем так, “идеальный шторм”».