Задержанных в Таиланде участников группы «Би-2» депортируют в Израиль, в том числе троих музыкантов, которые въехали в страну по российским паспортам. Об этом сообщило израильское издание Ynet.

По его данным, это стало возможно благодаря вмешательству в ситуацию МИДа Израиля. Власти этой страны выразили опасение, что музыканты, имеющие израильское гражданство, но въехавшие в Таиланд по российским паспортам, могут быть депортированы в Россию, где могут подвергнутся преследованию со стороны властей. В итоге израильским дипломатам удалось договориться о депортации в Израиль четырех музыкантов группы, включая солиста Егора Бортника, известного под псевдонимом «Лева Би-2», который признан в России «иноагентом».

В то же время в телеграм-канале группы появилось сообщение о том, что «ситуация не решена». «Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена», — говорится в нем.

Музыкантов российской группы «Би-2» задержали в Таиланде 24 января после их концерта на острове Пхукет. Как выяснилось, у музыкантов не было разрешения на работу, а в стране они находились по туристическим визам. Следующие несколько дней участники группы провели в центре задержания миграционной полиции.

«Первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лева и Шура, — не граждане РФ», — говорилось в сообщении на официальной странице группы во «ВКонтакте».

В свою очередь, музыкант и журналист «Дождя» Михаил Козырев рассказал в эфире телеканала, что участников группы содержат в камере под открытым небом. По его словам, у них отобрали средства связи, а также не предоставили перевод судебных документов.

Козырев также сообщил, что в камеру к музыкантам периодически «подсаживают» русскоговорящих «переговорщиков», которые оказывают на участников группы психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.

Накануне ​​генконсул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал РИА «Новости», что музыкантов «Би-2» депортируют. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России. «Еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии», — добавил он.

Политик Дмитрий Гудков заявил, что Соснов лично добивался депортации участников группы. Кроме того, по словам Гудкова, Соснов выслал властям Таиланда «черный список» российских музыкантов, в депортации которых заинтересована Россия.

После того как стало известно о задержании музыкантов группы «Би-2» в Таиланде российские провластные телеграм-каналы начали писать, что «общественники» в России требуют возбудить против музыкантов уголовное дело и задержать сразу после депортации.

В частности. Shot сообщил, что возбуждения дела по статье о содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК) потребовали представители организации «Ветераны России».

В конце мая 2023 года лидера группы Леву (Егора Бортника) признали «иноагентом». Тогда же он заявил, что не вернется в Россию. Выступления «Би-2» начали отменять в разных городах страны после того, как в конце апреля 2022 года музыканты отказались играть на фоне баннера «Zа президента» в Омске. Позже концерты «Би-2» также отменяли в Кыргызстане.

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