Российскую сборную по фигурному катанию лишили золота Олимпиады-2022 после дисквалификации Валиевой

Российскую сборную по фигурному катанию лишили золотых медалей Олимпийских игр в Пекине 2022 года из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Фигуристку также лишат золотой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года. Соответствующее решение принял Международный союз конькобежцев.

В пресс-релизе организации говорится, что баллы, полученные Валиевой, вычли из общего результата российской сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине. В итоге на первом месте оказалась сборная США, на втором — Японии, а оставшихся баллов российской сборной хватило на то, чтобы занять третье место. В свою очередь, золотую медаль чемпионата Европы 2022 года после дисквалификации Валиевой получит россиянка Анна Щербакова, занявшая второе место.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, признав ее виновной в нарушении антидопинговых правил.

О том, что в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный препарат триметазидин, стали известно в разгар Олимпийских игр в Пекине. Из-за сложившейся ситуации Международный Олимпийский комитет тогда не стал проводить церемонию награждения призеров командного турнира.

В Кремле «не согласны» и «не принимают» решений суда и Международного союза конькобежцев в отношении Валивой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца. Мы с вами по возвращении с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов, мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда», — добавил он, отметив, что Кремль не будет пересматривать выплаты российским медалистам Олимпиады-2022.

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