Участники группы «Би-2» находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет

Музыканты группы «Би-2» находятся в центре задержания миграционной полиции на таиландском острове Пхукет. Сообщение об этом появилось на их официальной странице во «ВКонтакте».

В посте говорится, что музыкантов задержали 24 января после концерта на Пхукете. Там также сообщается, что поводом стали «некорректно оформленные организаторами документы».

«Первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лева и Шура, — не граждане РФ», — говорится в сообщении.

26 января состоялся суд. Участникам группы выписали штрафы, которые, как сообщается, они оплатили на месте.

«К сожалению, во время суда нам не был предоставлен переводчик, и мы не имели возможности ознакомиться с содержимым документов по делу. На этом досадная история с правонарушением не была закрыта. После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране», — отмечается в посте.

В сообщении от имени «Би-2» также говорится, что им не предъявили дополнительных обвинений. «Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — отметили музыканты.

Сейчас участники группы ждут перевода в Бангкок, где должен окончательно решиться вопрос их пребывания в Таиланде. «Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем, приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили», — рассказали они. В сообщении также говорится, что сейчас связи с музыкантами нет.

Накануне ​​генконсул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал РИА «Новости», что музыкантов «Би-2» депортируют. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России. «Еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии», — добавил он.

Политик Дмитрий Гудков заявил, что Соснов лично добивался депортации участников группы. Кроме того, по словам Гудкова, Соснов выслал властям Таиланда «черный список» российских музыкантов, в депортации которых заинтересована Россия.

В конце мая 2023 года лидера группы Леву (Егора Бортника) признали «иноагентом». Тогда же он заявил, что не вернется в Россию. Выступления «Би-2» начали отменять в разных городах страны после того, как в конце апреля 2022 года музыканты отказались играть на фоне баннера «Zа президента» в Омске. Позже концерты «Би-2» также отменяли в Кыргызстане.

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