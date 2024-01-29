В Башкортостане умер задержанный после протестов местный житель, а в Нижнем Новгороде тысячи людей остались без тепла. Главные новости минувших выходных

В Башкортостане умер местный житель Рифат Даутов, задержанный после протестов в Баймаке

Рифат Даутов умер в автозаке после задержания силовиками. Нго тело опознали родственники. Об этом в своих соцсетях сообщила его сестра Залия Ахмадиева.

«Единственное, что я хочу — это узнать причину смерти моего брата. Я не призываю никого выходить куда-то. Я не призываю бунтовать», — заявила сестра Даутова в опубликованном ей видео.

Ахмадиева рассказала, что 25 января в Зианчуринском районе Даутов был задержан сотрудниками ОМОНа, которые «увезли его в неизвестном направлении». На следующий день к родителям мужчины пришел «человек из сельского совета» и сказал, что судмедэксперты из Уфы ищут родственников Рифата Даутова.

По словам Ахмадиевой, она сразу поехала в морг, но ее туда не пустили. Ей сказали, что опознать тело можно только в присутствии полицейского или следователя. При этом, по словам девушки, узнать имя следователя, чье присутствие оказалось необходимо, ей так и не удалось.

17 января в Баймакский районный суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК РФ). Поддержать его к суду пришли тысячи людей. Силовики попытались разогнать собравшихся с помощью слезоточивого газа и дубинок. А затем возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

В Нижнем Новгороде тысячи людей остались без тепла

27 января в Нижнем Новгороде на улице Коминтерна в Сормовском районе произошла авария на трубопроводе. В результате без отопления и горячей воды остались 214 многоквартирных домов, в которых проживают 43 тысячи человек. Тепла также нет в 14 детских садах, 11 школах и пяти больницах.

В обслуживающей организации «Теплоэнерго» заявили о проведении «предупредительного ремонта» и сообщили, что первый этап работ уже завершен.

Между тем с начала года в Нижнем Новгороде случилось порядка 30 прорывов теплосетей, 20 из которых произошли всего за одну неделю. 16 января в результате прорыва трубы с горячей водой получили ожоги и были госпитализированы 16 человек, в том числе 2 детей.

Суд в США обязал Трампа выплатить 83 миллиона долларов по обвинению в клевете

Писательница Джин Кэрролл выиграла суд против бывшего президента США Дональда Трампа, которого она обвинила в клевете. Суд присяжных Манхэттена постановил, что Трамп должен выплатить 11 миллионов долларов за ущерб репутации Кэрролл и 7,3 миллиона долларов — за моральный вред. Кроме того, экс-президент обязан уплатить 65 миллионов долларов в виде штрафных санкций.

Этом уже вторая судебная тяжба между Кэрролл и Трампом. Ранее она обвинила бывшего президента в изнасиловании в 1996 году в Нью-Йорке.

В мае 2023 года присяжные признали Трампа виновным в домогательствах, а суд обязал его выплатить около пяти миллионов долларов компенсации. После этого Трамп обвинил Кэрролл во лжи.

К выходу в прокат готовятся два новых фильма Кирилла Серебренникова

Как рассказал «Холоду» продюсер картин Илья Стюарт, в 2024 году в мировой прокат могут выйти сразу два фильма режиссера Серебренникова — «Лимонов, баллада об Эдичке» и «Исчезновение».

По словам Стюарта, Серебренников начал работать над экранизацией биографии писателя и политика Эдуарда Лимонова в 2022 году. Затем, из-за отъезда режиссера из России, фильм доснимали в Риге, заново построив некоторые декорации. Мировая премьера картины ожидается в 2024 году на Каннском кинофестивале.

По окончании работы над «Лимоновым» Серебренников приступил к работе над картиной «Исчезновение» — это история нацистского военного преступника Йозефа Менгеле, который скрывался в Латинской Америке после окончания Второй мировой войны. Съемки фильма закончились летом 2023 года. По словам Стюарта, премьера планируется в 2024 или 2025 году.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.