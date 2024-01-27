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Авария трубопровода в Нижнем Новгороде оставила 43 тысячи жителей без тепла

18:08 • 27.01.2024

Авария трубопровода на улице Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода оставила 43 тысячи жителей города без горячей воды и отопления. Без тепла остались 214 многоквартирных домов, 14 детских садов, 11 школ и 5 больниц, сообщает телеграм-канал Ni Mash.

В обслуживающей организации «Теплоэнерго» назвали происходящее предупредительным ремонтом и заявили, что первый этап работ уже завершен. 

С начала года в Нижнем Новгороде случилось порядка 30 прорывов теплосетей, включая 20 на прошлой неделе. 16 января после разлива кипятка в центре города в больницу с ожогами попали 16 человек, в том числе 2 детей. Следственный комитет расследует факт аварии. 

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