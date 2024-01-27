Суд обязал Трампа выплатить 83 миллиона долларов писательнице Кэрролл за клевету

Бывшего президента США Дональда Трампа обязали выплатить компенсацию в размере 83,3 миллиона долларов по гражданскому делу о клевете, связанному с обвинениями писательницы Джин Кэрролл в домогательствах в 1996 году, сообщает CNN. Суд присяжных Манхэттена постановил, что Трамп должен выплатить 11 миллионов долларов за ущерб репутации Кэрролл и 7,3 миллиона долларов — за моральный вред. Кроме того, экс-президент обязан уплатить 65 миллионов долларов в виде штрафных санкций.

Это второй судебный процесс, связанный с событиями 1996 года, когда, по словам Кэрролл, она встретилась с Трампом в универмаге Нью-Йорка. По ее словам, Трамп изнасиловал ее в примерочной.

В мае 2023 года присяжные признали Трампа виновным в домогательствах, предписав выплатить около пяти миллионов долларов компенсации. Экс-президент отверг обвинения и назвал их ложью.

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