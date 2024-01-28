В 2024 году могут выйти сразу два фильма Кирилла Серебренникова

В 2024 году в мировой прокат могут выйти сразу два фильма режиссера Кирилла Серебренникова: «Лимонов, баллада об Эдичке» и «Исчезновение». Об этом «Холоду» рассказал продюсер картин Илья Стюарт.

Серебренников начал работать над экранизацией биографии Эдуарда Лимонова в 2022 году. Затем, из-за отъезда режиссера из России, фильм доснимали в Риге, заново построив некоторые декорации. По словам продюсера Ильи Стюарта, сейчас производство фильма уже завершено. Мировая премьера ожидается в 2024 году на Каннском кинофестивале.

По окончании работы над «Лимоновым» Серебренников приступил к работе над картиной «Исчезновение» — это история нацистского военного преступника Йозефа Менгеле, который скрывался в Латинской Америке после окончания Второй мировой войны. Съемки фильма закончились летом 2023 году. По словам Стюарта, премьера планируется в 2024 или 2025 году.

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