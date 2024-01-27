Гайд по получению визы таланта во Францию, Великобританию и Данию 

Если вы талантливый художник, айтишник, цитируемый ученый или имеете выдающиеся достижения в какой-либо другой области, то вы можете продолжить карьеру за границей по визе таланта. Ее обладатель получает разрешение на работу, возможность перевезти с собой семью и разные льготы, а подать заявку можно в любое время. В прошлой части мы уже разобрали, как получить визы таланта в США, Канаду и Австралию, а в этой расскажем про нюансы подачи на визу во Францию, Великобританию и Данию.

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Франция

Passeport talent

Виза таланта Passeport talent была создана в 2016 году. По ней артисты, спортсмены, бизнесмены и ученые могут переехать на срок до четырех лет с возможностью продления, перевезти с собой супруга и несовершеннолетних детей. У визы нет квот, и подать документы на нее можно в любое время года.

Преимущества

Благодаря визе талантов для иностранных специалистов открывается множество возможностей как во Франции, так и по всей Европе:

разрешение на работу во Франции как на местную компанию, так и удаленно на другую страну;

бесплатное обучение детей в государственных детских садах и школах;

бесплатные или частично платные медицинские услуги;

право на бесплатные курсы французского языка;

право бесплатно сменить российские водительские права на международные без обязательного обучения в автошколе;

право подать документы на гражданство после пяти лет проживания в стране без необходимости сдавать языковой экзамен.

Кто может податься?

По программе все талантливые специалисты разделены на четыре категории:

квалифицированные и высококвалифицированные работники по найму;

лица свободных профессий;

лица с достижениями на государственном и международном уровне;

деятели искусства.

На сайте программы есть тест, который поможет понять, какая программа подойдет конкретно вам (на французском).

Квалифицированные и высококвалифицированные работники

Человек считается квалифицированным или высококвалифицированным в четырех случаях:

человек работает в международной компании и получает приглашение для продолжения работы во французском филиале;

исследователь или преподаватель с образованием не ниже степени магистра получает приглашение от французского научного центра или образовательного учреждения;

у работника есть высшее образование или опыт работы не менее пяти лет и официальная зарплата минимум в полтора раза выше средней на рынке;

специалист работает на «молодом инновационном предприятии» — независимой компании в сфере науки или IT, созданной не более восьми лет назад, с командой менее 250 человек. К организациям такого типа есть список требований: подробнее о них можно почитать здесь.

Для любой из этих категорий необходимо иметь официальный трудовой договор или другой документ, подтверждающий заинтересованность французской стороны в ваших услугах на срок не менее трех месяцев.

Лица свободных профессий

Это бизнесмены и владельцы успешных компаний или стартапов, а также специалисты, собирающиеся основать стартап или бизнес во Франции. Для получения этой визы необходимо инвестировать во французскую экономику от 300 тысяч евро — сделать это можно самому или от лица компании, если вы вносите не менее 30% от общей суммы. Также можно основать стартап и инвестировать в свой бизнес не менее 30 тысяч евро с момента его регистрации, но тогда нужно также получить признание от французского государственного учреждения — например, в виде аккредитации компании или государственного финансирования.

Лица с государственными и международными достижениями

Под эту категорию подходят деятели научной, литературной, художественной, интеллектуальной, образовательной и спортивной сферы со значительными достижениями в своей области на региональном, государственном или международном уровне и желающие продолжить эту деятельность во Франции. Вы должны подтвердить свою высокую репутацию (например, предоставив документацию об успехе своих литературных произведений или цитируемости научных трудов), доказать финансовую независимость на протяжении всего срока пребывания во Франции, а также заключить договор с французским агентом или работодателем на срок не менее трех месяцев.

Деятели искусства

Под эту категорию подходят артисты, исполнители, авторы литературных или театральных произведений и деятели любых других видов искусства и ремесла (от плетения корзин и дизайна маникюра до записей подкастов, монтажа клипов и даже кулинарии). Чтобы податься на эту категорию визы, можно как перейти в найм, так и остаться фрилансером. Главное условие — финансовая обеспеченность. Ваш доход должен составлять не менее 70% от минимальной зарплаты во Франции в каждый месяц пребывания в стране. Его можно подтвердить договором с галереей или театром, контрактом с издательством, заказами фотосессий или просто чеками оплат с письмами предыдущих коллег или клиентов. В январе 2024 года минимальная зарплата составляет примерно 1400 евро, но сумма постоянно меняется — актуальную можно посмотреть на этом сайте. Часть средств можно подтвердить личными накоплениями, но они не не должны превышать 49% от общей суммы.

Также необходимо предоставить подтверждение вашего статуса артиста, мастера или автора либо заключить договор с французским работодателем, агентом или клиентами. Подтверждением статуса могут быть приглашения для участия в спектакле, предыдущие успешные постановки, концерты или выпущенные книги, выставки с вашим участием, публикации о ваших работах в медиа, письма от других выдающихся деятелей в вашей сфере, фестивалей, клиентов или организаторов ваших мероприятий и многое другое.

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Если вы хотите после переезда продолжить работать на фрилансе, еще одно необходимое условие для подачи — план вашей деятельности во Франции. В нем вы можете прописать репетиции к постановке, план написания книги, съемки фильма, записи подкаста, маршрут тура со стендапом или бизнес-план по открытию фотостудии — по сути все, на что хватит фантазии (в пределах возможного), ведь выполнение этого плана по окончанию срока визы никто проверять не будет.

Требования

Для каждой категории визы таланта требования отличаются; подробнее можно почитать на сайте программы. Мы рассмотрим только четвертую категорию визы, поскольку на нее могут податься представители наибольшего числа профессий.

Для визы таланта деятелей искусства нет шаблонов или инструкций по сбору досье, установленного списка и количества документов. Но чем больше ваше досье и доказательств в нем, а также чем сильнее ваши связи с французскими и европейскими работодателями и клиентами, тем больше шансов получить визу.

Что обязательно нужно включить в досье:

Письма с рекомендациями от иностранных коллег и любых специалистов, с которыми вы ранее работали. Письма от организаций, клиентов и агентов из Франции, которые заинтересованы в сотрудничестве с вами. Подробное описание проекта, который вы планируете реализовать. Портфолио.

Для доказательства заинтересованности французов в вашей работе не обязательно иметь рабочий контракт. Достаточно продемонстрировать намерения граждан поддержать вас и воспользоваться вашими услугами. Примеры людей, получивших визу, включают даже скриншоты сообщений в соцсетях от фанатов или потенциальных партнеров.

Портфолио

Идеальный объем — около 100 страниц. В нем могут быть:

дипломы, сертификаты, публикации, свидетельства вашего участия в выставках или конференциях;

письма от организаторов фестивалей или мероприятий, в которых вы участвовали;

публикации в СМИ, интервью или статьи о вас, видеорепортажи;

ссылки на ваши коллекции, соцсети и блоги с вашими работами;

распечатки, флаеры, брошюры с мероприятий;

письма от издательств и объединений деятелей вашей сферы;

отзывы о ваших работах;

награды и призы, полученные в конкурсах и фестивалях.

В зависимости от вашей области работы доказательства могут различаться, поэтому собирайте те, которые применимы именно к вам.

Документы

загранпаспорт;

свидетельство о рождении;

фотография;

доказательство финансовой состоятельности (доход должен составлять не менее 1383 евро в каждый месяц пребывания во Франции, личные накопления не должны превышать 49% от этой суммы);

трудовой договор, приглашение от организации или исследовательского центра и другие документы, подтверждающие профессиональную активность

портфолио;

доказательства заинтересованности французских граждан в ваших услугах;

рекомендательные письма;

свидетельство о браке, документы партнера и детей (при переезде с семьей).

Все документы должны быть переведены на французский и нотариально заверены. Также помните, что на документах, выданных российскими государственными органами (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справка о смене имени или фамилии и другие) перед переводом ставится апостиль.

Процесс подачи

Чтобы подать документы, нужно сделать следующее:

Собрать портфолио, рекомендации и письма заинтересованности в ваших услугах. Зарегистрироваться на официальном сайте, создать аккаунт, заполнить анкету и прикрепить туда все необходимые документы. Дождаться одобрения. В среднем рассмотрение заявки занимает от двух недель до шести месяцев. Записаться в визовый центр в Москве или Петербурге, если вы находитесь в России. Если вы уже покинули Россию, то записывайтесь в визовый центр той страны, где вы проживаете и имеете ВНЖ. Учтите, что французские власти считают вас резидентом той страны, где у вас ВНЖ, если оно действительно не меньше шести месяцев. В остальных случаях нужно обращаться напрямую в консульство Франции в стране, где вы находитесь, чтобы объяснить, почему вы не можете подать документы в России, — сделать это можно через электронную почту консульства. Шаблон объяснительного письма для консульства и обжалования в случае отказа можно найти здесь. Подать в визовом центре заявку на долгосрочную визу вместе с пакетом документов, подтверждающих ваш успех в выбранной области.

Стоимость

Для получения визы необходимо оплатить только визовый сбор 29 евро на сайте VFS Global и консульский сбор 99 евро за подачу документов. Также после приезда во Францию для получения ВНЖ нужно будет оплатить госпошлину — 225 евро.

Фото: Benjamin Davies / Unsplash

Великобритания

Global Talent UK

Программа Global Talent UK позволяет иностранцам работать в стране до пяти лет. По данным британского МВД, в 2020 году россиянам таких виз было выдано всего 34, в 2021 году — 72, а в 2022-м — 397. С 2020 года в программе нет квот.

Преимущества

нет квот, требований к языку или зарплате;

можно жить на территории Великобритании до пяти лет, а после продлевать визу или получить постоянный вид на жительство (ILR — indefinite leave to remain), чтобы претендовать на гражданство;

право на работу в найме любой компании в Великобритании;

можно открыть бизнес в стране;

можно перевезти супругу или супруга и несовершеннолетних детей.

Кто может податься?

У визы есть две основные категории: Exceptional Talent и Exceptional Promise. Exceptional Talent — уже признанные лидеры в своей сфере. Exceptional Promise — начинающие специалисты с опытом не менее пяти лет, у которых есть потенциал стать признанными лидерами в своей сфере.

По профессиям виза делится на три категории:

Работники сферы искусства и культуры, которых оценивают различные партнеры и подразделения художественного совета Англии (Arts Council England).

Специалисты IT, которых оценивает организация Tech Nation.

Ученые, врачи и исследователи, которых оценивают Агентство исследований и инноваций Соединенного Королевства (UKRI), Лондонское королевское общество (Royal Society), Королевская академия инженерии (The Royal Academy of Engineering), Национальная Британская академия (The British Academy) в зависимости от области исследования и запросов на финансирование.

Большинство заявителей обычно приходится именно на сферу IT, поскольку категории «наука» и «искусство» требуют связей с Великобританией (рекомендательные письма, опыт сотрудничества с британскими научными центрами), чего в IT-сфере не требуется.

Требования

Для подачи на любую из виз вам должно быть не меньше 18 лет и вы должны работать не менее пяти лет в своей сфере на момент подачи.

Для визы Exceptional Talent требования достаточно высокие: необходимо подтвердить свое лидерство в определенной сфере одной из государственных или международных наград, таких как «Грэмми», «Золотой глобус» или Нобелевская премия. Для Exceptional Promise намного более гибкие требования, поэтому рассмотрим их.

Категория «Наука»

В «науку» входит пять подкатегорий: медицина, инженерное дело, гуманитарные науки, социальные науки и другие сферы, полный список которых можно найти по ссылке. В зависимости от вашей области исследования и потребностей в финансировании, заявку будут рассматривать разные организации, которые называют Endorsement Body. Агентство исследований и инноваций Соединенного Королевства (UKRI) — это главная организация, оценивающая и финансирующая любые исследования, которые можно назвать «инновационными». Если же ваша заявка не подходит под эту категорию, то определиться с подходящей организацией поможет этот гайд.

Для подачи необходимо:

иметь степень PhD или сравнимую с ней квалификацию;

работать в одной из аккредитованных научных сфер;

получить рекомендательное письмо от ученого — резидента Великобритании.

Также необходимо подходить минимум под одну из категорий:

вы получили предложение о работе от одного из аккредитованных исследовательских центров Великобритании.

вы получили исследовательский грант от аккредитованных фондов.

у вас есть документированные доказательства выдающихся достижений в вашей сфере науки.

На сайте программы указано, что, даже если ни одно из условий вам не подходит, вы все же можете подать документы, но заявку будут рассматривать дольше.

Категория «Искусство»

Подходит людям, работающим в сферах архитектуры, моды, кино и анимации, телевидения, танцев, литературы, музыки, театра, а также визуальных искусств. Однако список профессий значительно шире: парикмахеры, мастера маникюра, тату-мастера, работники нетворческих профессий в сфере искусства (например, администраторы или организаторы мероприятий) тоже могут подать заявку.

Чтобы доказать наличие таланта, необходимо предоставить следующие документы:

CV;

портфолио (если применимо);

до 10 упоминаний вас и ваших достижений в СМИ и медиа;

международные или государственные награды за последние пять лет;

не менее трех рекомендательных писем от экспертов и организаций в вашей сфере, при этом минимум одно письмо должно быть от организации, зарегистрированной в Великобритании. В нем должны быть описаны ваши достижения и потенциальный вклад в культурную жизнь страны.

Подробные рекомендации к письмам, портфолио и наградам для разных профессий можно найти на официальном сайте программы.

Категория «IT»

Тут подразумеваются самые разные профессии: разработчики, специалисты из сферы бизнеса и финансов, специалисты по кибербезопасности, люди, работающие с ИИ, мобильные разработчики, продакты, тестировщики, эйчары и многие другие. Полный список профессий можно найти по ссылке.

Для IT-специалистов отдельные критерии отбора:

можно подаваться на визу, не имея рабочего контракта заранее;

роли IT-специалистов могут быть самыми разными, как технической (дата-сайентист, инженер-программист, тестировщик), так и связанной с бизнесом (продакт- и проджект-менеджеры, эйчары);

любые сотрудники Product-Led компаний, которые разрабатывают программные обеспечения, технологии, патенты, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности (например, сотрудники Microsoft, Adobe или Apple), могут претендовать на визу;

технические специалисты могут работать в крупных ритейлерах, если они внесли вклад в разработку продукта;

бизнес-специалисты должны быть устроены на полную или частичную ставку.

При подаче потребуются следующие документы:

CV и портфолио;

рабочий контракт с компанией Великобритании, если такой уже есть;

план пребывания: письмо о целях вашего пребывания, планируемой работе и ее потенциальной пользе для технологического сектора страны.

рекомендательные письма: минимум три письма объемом до трех страниц от экспертов и организаций в вашей сфере, при этом минимум одно из них должно быть от организации, зарегистрированной в Великобритании или от резидента страны.

доказательства достижений: до 10 документов, подтверждающих вашу квалификацию и заслуги. Это могут быть благодарственные письма, финансовые документы, скриншоты GitHub и другие.

если ваша страна подачи входит в список стран с высокой распространенности туберкулеза (среди них есть Россия и Беларусь), то вы должны приложить справку о его отсутствии. Она действительна год, но получить ее можно только в аккредитованных клиниках, список которых можно найти по ссылке.

Все документы должны быть переведены на английский и нотариально заверены. На документах, выданных российскими госорганами (свидетельство о рождении, браке, справка о смене имени или фамилии) перед переводом должен стоять апостиль.

Процесс подачи

Соберите доказательства ваших достижений и оформите портфолио с CV. Нужно предоставить доказательства вашего вклада в сферу, а также прочные связи с Великобританией. Если таких нет, перед подготовкой документов могут потребоваться дополнительные публикации в СМИ, рекомендательные письма с прошлых работ, награды и другие подтверждения таланта. Заполните заявку на сайте, прикрепите все документы, оплатите пошлину (524 фунта) и Иммиграционный медицинский сбор (IHS) в 624 фунта в год, который покроет медицинское обслуживание на время пребывания в Великобритании. В зависимости от профессии офис программы распределит заявку в соответствующую одобряющую организацию (Endorsement Bodies), которая оценит ваши награды и достижения и отправит решение по электронной почте. Ожидание ответа может занять от одной до восьми недель. После этого вы можете записываться на подачу заявления на визу через главный консульский сайт VFS Global. При этом не нужно повторно предоставлять все документы; достаточно предоставить письмо от одобряющей организации. В назначенный день подайте документы в консульстве, сдайте биометрию и оплатите визовый сбор в размере 192 фунта.

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

Дания

Special Individual Qualifications Visa

Программа ориентирована на профессионалов в областях культуры, спорта и кулинарии. По ней иностранцы получают разрешение на работу, ВНЖ сроком до трех лет с правом продления и право посещать бесплатные курсы датского.

Преимущества

возможность перевезти супруга/супругу и детей до 18 лет на территорию Дании без необходимости трудоустройства;

ВНЖ и разрешение на работу в Дании до трех лет с правом продления, после пяти лет проживания в стране можно претендовать на получение ПМЖ и гражданства;

доступ к бесплатным курсам датского языка;

бесплатная государственная медицинская помощь;

возможность отдать детей в государственные школы и детские сады Дании.

Требования

Главное условие — трудовой договор с датской компанией или агентом. Исключением являются только специалисты, работающие на территории Дании временно, например, артисты цирка или дирижеры, приглашенные для гастролей.

Дания очень серьезно относится к защите прав трудящихся, поэтому в трудовом договоре или приглашении обязательно должны быть прописаны все детали работы, выплаты зарплаты и отпуска. Полный список требований можно найти здесь.

Кроме того, строгие правила действуют и для работников. Ваша деятельность и срок работы ограничены контрактом, а ВНЖ выдается четко под его даты. С каждым годом жизни в Дании обновлять документы нужно все реже. Если вы решите сменить работодателя, разрешение на работу придется получать заново, но сделать это уже можно, не покидая страну.

Категории

Артисты

Основное требование — трудовой договор, но можно также предоставить приглашение на работу от датской организации или компании — например, от оркестра или парка развлечений. При этом в зависимости от типа контракта ваша зарплата должна соответствовать датским стандартам оплаты труда. Средняя зарплата для полного рабочего дня в Дании составляет 45500 датских крон, или примерно 6500 долларов, поэтому зарплата высококвалифицированных работников должна быть не меньше 71020 датских крон, или примерно 10 тысяч долларов США.

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Спортсмены и тренеры

Основное требование — доказательства, что для работы подходите именно вы. Ими могут стать пригласительные письма от спортивных клубов, публикации о вас в профессиональных СМИ, рекомендации от организаций, с которыми вы работали, значимые награды и другое. Ваше рабочее время должно быть не менее 20 и не более 48 часов в неделю, оно может быть распределено по разным спортивным клубам. Также ваш работодатель должен заранее связаться с государственным или муниципальным органом, отвечающим за ваш вид спорта, и попросить их заполнить форму, которую вы должны будете прикрепить к заявке.

Шеф-повара

В первую очередь вы должны подтвердить свои уникальные способности: победы в кулинарных конкурсах, опыт работы в ресторанах со звездами Мишлен, образование, рекомендательные письма, публикации о вас. Также обязательное условие — значительный опыт в конкретной кухне, на которой вы специализируетесь. К заявке необходимо приложить доказательства высокой репутации ресторана, в котором вы собираетесь работать, — ресторан должен быть инновационным заведением высокого уровня.

Документы

загранпаспорт;

трудовой договор или приглашение на работу;

доказательство ваших уникальных профессиональных способностей;

документы о полученном образовании в вашей сфере;

документы о не указанных в трудовом контракте расходах работодателя на ваше пребывание (например, покрытие питания или жилья);

чек об оплате регистрационной комиссии;

лицензия на работу (если применимо к вашей профессии);

заполненная пригласительная форма от государственной организации (для спортсменов и тренеров);

свидетельство о браке и удостоверения личности партнера и детей при переезде с семьей.

Процесс подачи

Процедура оформления визы происходит онлайн через национальное датское агентство SIRI. Для подачи нужно:

Зарегистрироваться на официальном портале SIRI. Оплатить комиссию за регистрацию размером 6290 датских крон (примерно 850 долларов). Комиссия немного повышается каждое 1 января, актуальная сумма всегда указана в правом краю официального сайта. Прикрепить все необходимые документы.

После этого вы должны выбрать способ подачи заявки: полностью работодателем или наполовину работодателем и наполовину вами. В первом случае через форму AR6 приглашающая сторона заполняет информацию о вас и вашем пребывании (подробнее об этом способе можно почитать здесь). Во втором случае через форму AR1 работодатель заполняет лишь часть заявки, а после этого дает вам номер и пароль, чтобы вы заполнили остальное. При таком способе вы должны подписать и прикрепить «Заявление под присягой», подтверждающее ваше согласие с указанными о вас фактами. Средний срок рассмотрения заявки — около месяца. С 2022 года датские долгосрочные визы нельзя поставить в России, поэтому для получения визы талантов вам нужно обратиться в VFS Global в третьих странах, например в Беларуси, Казахстане, Турции или Сербии.