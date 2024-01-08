Солист группы «Щенки» вышел на сцену в одном носке, надетом на член. Мизулина и Милонов уже отреагировали

Солист группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену клуба в Санкт-Петербурге в одном носке, надетом на член. Видео его выступления опубликовали в телеграм-канале «ВПШ». На это обратили внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Телеграм-канал Baza сообщает, что концерт «Щенков» проходил в ночном клубе MOD на Арсенальной набережной. Во время исполнения песни «Белое на белом» белый носок, который прикрывал член солиста, упал. Этот момент тоже попал на видео.

«Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — написала Екатерина Мизулина. Милонов в разговоре с «Говорит Москва» заявил о намерении организовать в клубе MOD проверку.

Ранее 25-летний рэпер Vacio подвергся преследованию после того, как появился на вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке, надетом на член. Его задержали на следующий день после мероприятия, а затем дважды арестовывали: сначала на 15, а затем на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Рэпера также оштрафовали на 200 тысяч по статье о «пропаганде ЛГБТ» (часть 2 статьи 6.21 КоАП). Перед тем, как арестовать Vacio повторно, ему вручили повестку в военкомат.

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