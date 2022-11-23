В Госдуме попросили прокуратуру признать экстремистским студенческий журнал DOXA

Комиссия Госдумы по расследованию «фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой признать студенческий журнал DOXA экстремистским и запретить его деятельность в России.

Глава комиссии Василий Пискарев обвинил издание в публикации инструкций по поджогам военкоматов, изготовлению «коктейлей Молотова», а также в «причастности к продвижению проукраинской пропаганды».

Также комиссия предложила признать «нежелательной» и экстремистской работу 30 зарубежных организаций. О каких именно организациях идет речь — не указывается. По словам Пискарева, речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции. Он обвинил организации в призывах финансировать Украину, вводить санкции против России, выделять ВСУ оружие и военную технику.

Источник: Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне

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