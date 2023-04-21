На редакторку журнала DOXA Марию Меньшикову возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за призыва писать письма задержанным за поджоги военкоматов

На редакторку журнала DOXA Марию Меньшикову возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Об этом пишут телеграм-каналы ASTRA, Baza и «Настоящее время», ссылаясь на собственные источники.

По данным изданий, поводом для возбуждения дела стал пост на странице DOXA во «ВКонтакте», в котором читателей призывали подписываться на антивоенную рассылку и писать письма задержанным за поджоги военкоматов. При этом ASTRA отмечает, что в этой публикации не был указан автор.

Официально об уголовном деле против Меньшиковой не сообщалось.

«У фашиствующего режима все перевернуто: война — это мир, свобода — это рабство. И главный враг фашисто_к — солидарность неравнодушных людей, которую теперь приравнивают к “терроризму”», — прокомментировала сама Меньшикова сообщения об уголовном деле. Сейчас она находится в Германии.

В апреле 2022 года суд признал четверых журналистов DOXA — Аллу Гутникову, Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич — виновными в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и приговорил их к двум годам исправительных работ. Помимо этого суд запретил им в течение трех лет администрировать сайты.

Источники: Baza, ASTRA, «Настоящее время», DOXA

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