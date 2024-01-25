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В Туапсе произошел пожар на нефтебазе

08:46 • 25.01.2024

В ночь на 25 января в Туапсе произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко. Он уточнил, что пожар произошел на вакуумной установке. «Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежании неблагоприятных последствий», — написал Бойко в своем телеграм-канале.

Спустя несколько часов он сообщил, что пожар потушен, добавив, что жертв и пострадавших нет. При этом Бойко ничего не сообщил о причинах возгорания.

В свою очередь, телеграмм-канал Baza, ссылаясь на местных жителей, утверждает, что причиной пожара на нефтебазе в Туапсе стала атака беспилотников. 

Одновременно телеграм-канал Shot сообщил о временном прекращении работы аэропорта в Сочи. По данным издания, там на несколько часов вводился план «Ковер» из-за угрозы атаки дронов.

В результате часть рейсов была перенаправлена в аэропорт Минеральных Вод, а еще несколько самолетов были вынуждены дожидаться открытия аэропорта в воздухе.

В январе украинские беспилотники уже несколько раз атаковали российские объекты топливно-энергетического комплекса. Так, 18 января российское Минобороны впервые с начала войны в Украине отчиталось о перехвате дрона в небе над Ленинградской областью.

Позже украинская пресса со ссылкой на источники написала, что эта атака была спецоперацией Главного управления разведки министерства обороны Украины, а ее целью — Петербургский нефтеналивной терминал.

Информацию об атаке на терминал также подтвердил его совладелец Михаил Скигин. Он подчеркнул, что работа ПВО в Ленинградской области «позволила предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике». 

21 января украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. В результате было повреждено и загорелось крупное газохранилище, принадлежащее компании «Новатэк».

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